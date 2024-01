TFDi MD-11 erneut verspätet

Luke Scott von TFDi Design hat sich per Discord gemeldet, um Folgendes zu sagen und drei Animationen zu präsentieren, die seht ihr unten (ihr müsst auf die Bilder klicken):

“Zunächst möchte ich meiner Dankbarkeit an unser MD-11-QA-Team und die Besitzer der MD-11 Collector’s Edition für all die harte Arbeit danken, die ihr bei der Prüfung des Flugzeugs und der Meldung von Fehlern geleistet habt!

Es sind nun fast 60 Tage vergangen, seitdem wir die lang erwartete MD-11 an die Besitzer der Collector’s Edition veröffentlicht haben. Seit diesem regnerischen Tag im November hat sich das Flugzeug so sehr weiterentwickelt, dass die aktuelle Version und die veröffentlichte Version kaum noch als dasselbe Flugzeug erkennbar sind! Dennoch gibt es noch Arbeit, im Moment arbeitet das Team an einer Überarbeitung des Autopilot-Systems, um es noch näher an das echte Flugzeug heranzuführen. Um dies zu erreichen, arbeiten wir eng mit aktuellen und ehemaligen MD-11-Piloten und -Ingenieuren zusammen. Es gibt auch viele Verbesserungen in der Lebensqualität in Arbeit, wie z.B. die Behebung des Problems, dass das Primary Flight Display (PFD) und das Navigationsdisplay (ND) nachts auf die Windschutzscheibe reflektiert werden, und die Unterstützung von Integrationen von Drittanbieter-Addons wie SimBrief im MCDU. Ursprünglich wollten wir das Flugzeug im Januar in einem vollständigen Zustand (Version 1.0) haben, aber das scheint unwahrscheinlich.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um zu betonen, dass wir KEIN Veröffentlichungsdatum nennen werden. Wir werden Sie jedoch über wichtige Updates informieren. Bitte beachten Sie auch, dass die Statusseite eine gute Möglichkeit ist, über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, aber sie aktualisiert sich nicht automatisch. Wir geben unser Bestes, um sie aktuell zu halten, aber die Arbeit am Flugzeug hat Vorrang!

Wir haben keine Pläne, die MD-11 in einem unfertigen Zustand zu veröffentlichen, aber das bedeutet nicht, dass es nach der Veröffentlichung keine zukünftigen Updates geben wird. Es wird wahrscheinlich kleinere Updates und Anpassungen geben sowie Kompatibilitätsupdates, wenn sie erforderlich sind.

Ich möchte mich auch bei unseren Kunden der MD-11 Presale Edition für ihre Unterstützung der MD-11 bedanken!”