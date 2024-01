Neue X-Plane Szenerie: Verticalsim bringt Ontario International Airport (KONT) ins Sim

Der X-Plane lebt: Verticalsim hat eine hoch detaillierte Szenerie für den Ontario International Airport (KONT) für X-Plane 12 veröffentlicht.

Der Ontario International Airport befindet sich in der Stadt Ontario, etwa 35 Meilen östlich von Los Angeles. Er dient als wichtiger regionaler Flughafen für die Inland Empire Region in Südkalifornien.

Die neue Szenerie von Verticalsim bietet ein äußerst realistisches Nachbilden des Flughafens und seiner Umgebung. Alle Gebäude, Gates, Rollwege und mehr wurden mit Laser-Scan-Daten und hochauflösenden Satellitenbildern nachmodelliert. Selbst kleinste Details wie Logos, Fenster und Werbetafeln wurden originalgetreu umgesetzt.

Auch die Umgebung des Flughafens kommt dank hochauflösender Vegetations- und Geländetexturen realistisch rüber. Fliegerische Besonderheiten wie die komplexe An- und Abflugroute durch die bergige Landschaft rund um Los Angeles wurden sorgfältig nachgebildet.

Laut Verticalsim soll die Szenerie Flugsimulator-Piloten eine authentische Erfahrung beim Betreiben von Flügen auf den Ontario International Airport ermöglichen. Durch die hohe Detailtiefe und Genauigkeit der Nachbildung eröffnet sie auch neuen Einblicke in die Infrastruktur dieses wichtigen regionalen Airports.

Mit der Veröffentlichung der KONT-Szenerie erweitert Verticalsim sein Portfolio an hochwertigen Airportszenarien für X-Plane. Piloten in der Region und darüber hinaus können nun auch den Flugbetrieb in Ontario aus der Cockpit-Perspektive virtuell erleben.