TFDi Design MD-11: Entwicklungsstand Juni 2023

TFDi Design und ihre MD-11, wie so viele andere Airliner Projekte ist heiß ersehnt, lang andauernd und scheinbar ewiges Gesprächsthema. Kaufen kann man sie inzwischen…. bekommen aber nicht, und zwar durch das Pre-Order Programm des Entwicklers, können Interessierte die Presale Edition für $80 USD erwerben.

Vor ein paar Tagen hat Collin Biedenkopf, der Chef des TFDi Teams ein Video veröffentlicht, in dem er uns den aktuellen Stand der Entwicklung erklärt. In diesem Video gibt das TFDi Design Team ein Update über den Entwicklungsfortschritt ihres MD-11 Flugzeugs. Sie zeigen die detaillierte Modellierung des Cockpits und heben die Fortschritte beim FMC und dem Autoflite-System hervor. Das Team erörtert auch den Stand der Fertigstellung des elektrischen Systems, des Hydrauliksystems, des Brandschutzsystems, des Flugsteuerungssystems und der Triebwerkssteuerungen. Sie gehen auf die Komplexität des elektrischen Systems ein und zeigen, wie Ausfälle simuliert werden können. Darüber hinaus kündigen sie die Einbeziehung einer Passagierkabine an, um ein immersives Erlebnis zu schaffen. Der Entwicklungsprozess verlief effizient und konzentrierte sich auf die Systemlogik außerhalb des Simulators. Das Team geht davon aus, dass das Flugzeug in den nächsten Monaten flugfähig sein wird und stellt eine Website zur Verfügung, auf der die Fortschritte und Aktualisierungen verfolgt werden können.