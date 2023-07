VA Zeitpläne: Lufthansa B747-8i und andere

Jeden Tag eine neuer MSFS Entwickler … so zumindest scheint es zu sein im gegenwärtigen Flugsimulations-Zirkus! 😀 Heute nun VA SCHEDULES by DARKOCEAN, die Virtual Airline Betreiber fertige Flugpläne näher bringen wollen.

Und zwar sind diese so aufbereitet, dass sie in die verschiedensten Virtual Airline Management Programme (z. B. phpVMS, VAMSYS & VAOS) importiert werden können. Da gibt es ja einiges an, wie diese Google Suche zeigt.

Angeblich sollen über 600 Airlines monatlich upgedatet werden, bisher sind lediglich zwei zu bekommen: Lufthansa B747-8I und Virgin Atlantic 747 Zeitpläne.