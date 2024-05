ST Simulations kooperiert mit Aerosoft für Maastricht-Aachen Airport

Lange Zeit war es still – sowohl um Entwickler ST Simulations selbst, als auch um das seinerzeit als nächste Projekt angekündigte Scenery-Addon, den Maastricht-Aachen Airport (EHBK) in der südniederländischen Provinz Limburg. Wir hier bei simflight.de hatten im April 2023 darüber berichtet – danach tat sich herzlich wenig.

Nun gibt es aber neue Lebenszeichen – und eine Ankündigung, die viel Hoffnung versprüht, dass aus dem Projekt auch in nicht allzu ferner Zukunft ein handfestes Addon wird. Auf den eigenen Kanälen teilte ST Simulations mit, dass man sich mit Aerosoft zusammengetan habe. Seit Februar werde ausschließlich am MAA gearbeitet; eine Veröffentlichung für diesen Sommer werde angestrebt.

Der Flughafen Maastricht-Aachen deckt die südlichen Niederlande ab und liegt strategisch günstig in der Nähe der Stadt Maastricht und der deutschen Großstadt Aachen. Maastricht ist vielleicht am bekanntesten für den “Vertrag von Maastricht”, der 1992 unterzeichnet wurde und zur Gründung der Europäischen Union und zur Einführung des Euro führte.

Die Anfänge des Geländes gehen zurück ins Jahr 1944, als die United States Army Air Force während des Zweiten Weltkriegs das Areal zunächst als Militärflugplatz nutzte, bevor er nach Kriegsende zur zivilen Nutzung überging. Heute ist er ein bedeutender Frachtumschlagplatz in den Niederlanden, an dem eine Vielzahl von Gütern umgeschlagen wird, von verderblichen Waren bis hin zu Autoteilen. Die 2.750 Meter lange Start- und Landebahn des Flughafens bietet Platz für eine breite Palette von Flugzeugen, was sowohl den Passagier- als auch den Frachtbetrieb erleichtert. Ersteres Geschäft betreiben vor allem Low-Cost-Carrier wie Corendon, die meist beliebte Touristenziele ansteuern.

Darüber hinaus beherbergt der Flughafen Maastricht Aachen das Eurocontrol-Kontrollzentrum Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC), das die Flugverkehrskontrolle für den oberen Luftraum über den Benelux-Ländern und Teilen von Norddeutschland übernimmt.

Die Umsetzung all dessen soll laut ST Simulations folgende Features mitbringen:

Maastricht-Aachen Airport Terminal 3D Model with Interior

EuroControl Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC)

Cargo Terminal East Hangar and Apron

Many Airport Buildings

Custom Static Aircrafts(Dash 8 – Q400, Embraer 195)

Custom Hangars, Airport Buildings and Offices

Custom Lighting Models

Custom Static Ground Vehicles

Custom Taxiway Signs Accurate runway and apron (2024)

Realistic and Highly Detailed Representation of the Airport

A lot of custom objects, models and details for the environment Highly Detailed Textures, Physically Based Rendering (PBR), Reflective and Realistic Textures