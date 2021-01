Skyline Simulations – Griechenlands St. Maarten – SAMOS V2

Der internationale Flughafen Samos (ICAO:LGSM, IATA:SMI), bekannt als Aristarchos, ist ein Flughafen auf der Insel Samos in Griechenland. Der Flughafen besitzt eine kurze Start- und Landebahn, die für Ankünfte und Abflüge genutzt wird. In der Nähe befinden sich Berge und das Meer. Die Umgebung läßt wenig Raum für einen Fehler. Die starken Meltemi-Winde in den Sommermonaten erschweren die Landung.

Es gibt nur ein Terminal mit fünf Gates ohne Fluggastbrücken. Die Gesamtpassagierzahl für

2019-2020 liegt bei 467.000 und gehört zu den Top 5 der griechischen Destinationen.

Features:

UHD-Texturen unter Verwendung der neuesten Techniken

genaues Mesh der Insel

Detaillierte 3D-Modellierung

PBR-Materialien auf jedem Gebäude

XP-Eco-Subsystem

XPLCity mit eigenen 3D-Häusern rund um die Insel

UHD-Bodentexturen mit PBR und Abziehbildern

3D-Gras, 3D-Bäume und Vegetationsmischungen mit Orthophotos

Ultra-hochauflösende Orthobilder für den Flughafen

Tausende von statischen 3D-Objekten

Akkurate Inseln und Städte mit originalen OSM-Daten

Hochauflösende Gebäude, animierte Windturbinen, Häfen und mehr

Detaillierte Insel-Nacht-Texturen

Vollständiger Bodenverkehr

Dieses Airport Addon für den X-Plane ist im Simmarket zu einem Preis von 22,37 Euro erhältlich.