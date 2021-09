SimWorks Studios zeigen neue Bilder zur Kodiak 100

Die Kodiak 100 von SimWorks Studios scheint sich noch kreisend in der Nähe des Release-Flughafens in einem Hold zu befinden, aber sich so langsam dem Endanflug der Entwicklung nähert. Zuletzt rechnete man vonseiten des Studios mit einer Veröffentlichung im Juli/August, ein Termin, der eindeutig verpasst wurde. Der Entwickler hat jetzt ein paar neue Bilder des Flugzeugs geteilt.

Die Kodiak 100 scheint von der Optik her nun so gut wie fertig zu sein, sowohl innen als auch außen. Das gilt zumindest für die Standardversion mit Rädern, die bei der Markteinführung erhältlich sein wird. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dazu noch eine Amphibienvariante erscheinen.

SimWorks Studios teilte mit, dass nur noch einige Arbeiten am Motor nötig seien, damit die Kodiak 100 auch so nah wie möglich an der Realität funktioniere. Die detaillierte Arbeit am Motor ist dem Entwickler besonders wichtig, da diese auch in ein weiteres neues Flugzeug mit einfließen werde.

The engine is especially important not just for the Kodiak, but also for another aircraft that we will announce soon, so we want to do it right on the first go.