Rezension lesen: Paulo Ricardo – Santos Dumont Airport and Rio De Janeiro City Landmarks MSFS
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SIMMARKET EXPRESS KW02/24: Neue Produkte & Updates

Das hat sich auf SIMMARKET getan in der vergangenen Woche:

NEUE PRODUKTE

PRODUKT UPDATES

  • HiFi Simulation – Active Sky XP12 Update v.B8769
  • HiFi Simulation – Active Sky P3D6 Update v.B8765
  • Jetstream Designs – Milan Linate MSFS Update v1.2
  • MM Simulations – ENTC Tromsø MSFS Update 1.4
  • SamScene – Japan City Nagoya MSFS Update v1.1
  • SamScene – USA Modern Cities Vol.2 MSFS Update v1.1
  • iniBuilds – KwikFlight Spirit MSFS Update v1.0.3
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