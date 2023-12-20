SIMMARKET EXPRESS KW02/24: Neue Produkte & Updates

Das hat sich auf SIMMARKET getan in der vergangenen Woche:
NEUE PRODUKTE
- SimMan – Nakhon Si Thammarat Airport VTSF MSFS
- South Oak Co – Real Effects Plus – A320 NEO MSFS
- Spinoza – KSUN Friedman Memorial Airport MSFS
- Flight Panels – Aerolens Pro Camera – Fenix A320 MSFS
- Flight Panels – Aerolens Pro Camera – FlyByWire A32NX MSFS
- Flight Panels – Aerolens Pro Camera – Hwind A339X MSFS
- Living Airports – Arkansas Photoreal V2 – P3D5 P3D6
- IniBuilds – Xometry Harrisburg KMDT MSFS
- VerticalSim – KONT Ontario International XP12
PRODUKT UPDATES
- HiFi Simulation – Active Sky XP12 Update v.B8769
- HiFi Simulation – Active Sky P3D6 Update v.B8765
- Jetstream Designs – Milan Linate MSFS Update v1.2
- MM Simulations – ENTC Tromsø MSFS Update 1.4
- SamScene – Japan City Nagoya MSFS Update v1.1
- SamScene – USA Modern Cities Vol.2 MSFS Update v1.1
- iniBuilds – KwikFlight Spirit MSFS Update v1.0.3