Kampfflieger für lau: A-10 Thunderbolt II und die F-86 Sabre im MSFS

Ein Hobby-Entwickler, der bekannt sein möchte als Aviator671 (echte Namen scheinen ja heutzutage in diesem Hobby verpönt zu sein) hat mit der Erlaubnis der ursprünglichen Entwickler zwei Kampfjets von FSX auf den MSFS portiert und kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die A-10 Thunderbolt II von IRIS und die F-86 Sabre von Milviz waren beliebte militärische Flugzeuge in FSX. Dank der Arbeit engagierter Hobby-Entwickler können diese klassischen Flugzeuge jetzt auch in MSFS geflogen werden.

Die A-10 von IRIS wurde komplett neu modelliert und texturiert. Das äußere Modell wurde in das native GLTF-Format konvertiert und alle Animationen und Effekte wie Lichter wurden angepasst. Der Entwickler hat auch zwei Versionen erstellt – eine mit und eine ohne Bewaffnung. Leider funktioniert die A-10 nicht in VR, da das Cockpit noch das alte FSX-Modell verwendet. Trotzdem ist es großartig, dieses charakteristische Kampfflugzeug jetzt gratis in MSFS fliegen zu können.

Auch die F-86 Sabre von Milviz wurde ins native Format konvertiert und sieht dank der angepassten Texturen sehr gut aus. Die Steuerung und Flugphysik sind ebenfalls sehr gut umgesetzt. Da das Cockpit nicht animiert wurde, ist die Sabre wie die A-10 nicht VR-kompatibel. Aber gerade als militärisches Schauflugzeug macht die agile F-86 mit den zur Verfügung stehenden Bemalungen eine gute Figur am Himmel.

Diese Portierungen zeigen, dass mit der Mühe engagierter Entwickler beliebte Flugzeuge aus älteren Simulatoren gerettet werden können. Die A-10 und F-86 bereichern MSFS um zwei klassische Militärflugzeuge, die sich sehr gut fliegen lassen.