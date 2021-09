Sim Skunk Works verteilt Geschenke: alle Flugzeug-Addons für P3D V5 kostenlos

Wer militärische Flugzeuge mag und Prepar3d in der Version 5 sein Eigen nennt, kann nun seine Addon-Sammlung ohne Ausgaben ordentlich erweitern. Entwickler Sim Skunk Works will sich mutmaßlich künftig auf den MSFS konzentrieren. Wie sie bei Facebook bekanntgeben, wird der Support und der Vertrieb für ihre Addons für Prepar3d in der Version 4 eingestellt. Wer bereits Flugzeuge für diese Sim-Version gekauft hat, kann die Addons weiterhin downloaden. Weitere Verkäufe wird es allerdings nicht geben.

Für Nutzer der Version 5 stellen Sim Skunk Works alle bisherigen Addons kostenfrei zur Verfügung. Über den Simmarket lassen sich so folgende Flugzeuge laden:

Geld möchten Sim Skunk Works künftig mit anderen Addons machen: Für den MSFS ist der F-104 Starfighter (Trainerversion) in der Endfertigung. Mitte bis Ende September soll das Flugzeug erscheinen.