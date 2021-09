Flop statt Top: Verschobener Filmstart verzögert auch Top Gun-DLC

Wer drauf gehofft hatte, im November lässig sonnenbebrillt und filmreif auf Flugzeugträgern zu landen, muss zunächst eine ganze Weile länger noch Chop Suey-Konserven aus Hongkong raus fliegen. Die von Fans des Originals lang ersehnte Fortsetzung des Kultfilms “Top Gun” ist von Publisher Paramount Pictures um ein halbes Jahr verschoben worden. Statt zum Ende des Jahres hebt Pete Mitchell a.k.a. “Maverick” nun erst im Mai 2022 wieder ab.

Das wirkt sich auch auf Asobos kostenlosen DLC “Top Gun: Maverick” für den MSFS aus. Denn da dieser Content als Promo für den Film gedacht ist, wird auch er erst zum Kinostart erscheinen – also ebenfalls wohl im kommenden Spät-Frühling. Hier das offizielle und wenig aussagende Statement im Original:

Paramount Pictures recently shifted the release date of Top Gun: Maverick to Memorial Day weekend, May 27, 2022. As we have previously announced, the Top Gun: Maverick expansion for Microsoft Flight Simulator for Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X|S, and Xbox Game Pass will be released alongside the movie. We look forward to sharing more information in the future.

Wer also einen Flugzeugträger sucht, findet vorerst unten links noch keinen.