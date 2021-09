Letztes MSFS Sim-Update bremst PMDG

Im Forum von PMDG hat Robert Randazzo, Chef der Entwickler-Gruppe, vor einigen Tagen ein Update zu einigen Projekten gegeben. Dabei erwähnt er auch, dass das letzte Sim–Update des MSFS auch PMDG Probleme bereitet hat.

So verzögerte sich ein eigentlich bereits fertiges Update der DC-6 um einige Wochen, weil es Irritationen mit der MSFS-Struktur gab. Inzwischen konnten diese aber bereinigt werden. Unter anderem wurde an den Sounds für die Anschnallzeichen, Reflektionen an den Propellern und fehlenden Piloten-Avataren gearbeitet.

Die zusätzliche Arbeit an der DC-6 wiederum hatte Auswirkungen auf die Arbeit an der Boeing 737 NG für den MSFS, welche ebenfalls verzögert lief. Für Randazzo ist das Entwicklungs-Tempo momentan nicht schnell genug. Die Urlaubszeit und dadurch schleppende Kommunikation mit Asobo sei auch nicht gerade förderlich. Ob der angestrebte Release zum Jahresende gehalten werden kann, wird sich zeigen. Immerhin aber soll es noch in diesem Monat eine Vorschau auf das durchaus ersehnte Projekt geben.

Zu guter Letzt lässt Randazzo nicht unerwähnt, dass die Boeing 747 für P3D ein verbessertes LNAV-System erhält. Dieses gehe nun in die Beta-Testphase.