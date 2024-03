SayIntentions.AI – Die Zukunft der Flugsimulation mit realistischem KI-gestütztem Sprachsteuerungssystem, jetzt auch mit IFR

SayIntentions.AI revolutioniert die Welt der Flugsimulation mit einem bahnbrechenden KI-gestützten Sprachsteuerungssystem, das ein noch nie dagewesenes Maß an Realismus und Immersion bietet. Dieses innovative System ermöglicht es Piloten, auf natürliche Weise mit virtuellen Fluglotsen zu kommunizieren, ohne umständliche Menüs oder Tastaturbefehle verwenden zu müssen.

Eines der Hauptmerkmale von SayIntentions.AI ist die Unterstützung von IFR-Flügen (Instrument Flight Rules). Piloten können ihren Flugplan von SimBrief importieren und ihre Freigabe erhalten, genau wie im echten Leben. Das System bietet Übergaben zwischen Fluglotsen und passt die Phraseologie entsprechend an, um ein authentisches Erlebnis zu gewährleisten.

Die Fluglotsen bei SayIntentions.AI werden von GPT-4, einem hochmodernen Sprachmodell, unterstützt und mit firmeneigener Technologie erweitert. Dies ermöglicht eine nahezu menschliche Interaktion, bei der die Fluglotsen mit dem Sprachstil und der Kadenz echter Fluglotsen sprechen. Mit Hunderten von verfügbaren Stimmen fühlt es sich an, als würde man tatsächlich mit einem echten Fluglotsen sprechen.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist die Verfügbarkeit rund um die Uhr an jedem Flughafen in den USA (angeblich ist zurzeit schon die Verwendung außerhalb der USA möglich). Egal wo oder wann man fliegen möchte, SayIntentions.AI bietet ein umfassendes ATC-Erlebnis mit Flugverfolgung, Verkehrshinweisen, echten ATIS-Informationen, VFR-Übergangsrouten sowie Verfahren für die Klassen Bravo und Charlie.

Um das Erlebnis noch realistischer zu gestalten, verfügt SayIntentions.AI über erweiterte Audioeffekte wie Rauschen, Squelch-Effekte, Erdschleifeninterferenzen und ein Gefühl der Entfernung. Diese Effekte vermitteln den Eindruck, dass man tatsächlich über Funk kommuniziert, und heben das System von der Konkurrenz ab.

Neben der Unterstützung von VFR- und IFR-Flügen in den USA arbeitet SayIntentions.AI auch daran, weltweit zu expandieren und ein realistisches ATC-Erlebnis für Piloten auf der ganzen Welt anzubieten. Mit der Hinzufügung von Flughäfen, Runways und Frequenzen aus der ganzen Welt sowie der Unterstützung der ICAO-Phraseologie ist das Unternehmen auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen.

Im Vergleich zu seinem Hauptkonkurrenten BeyondATC hebt sich SayIntentions.AI in mehreren Punkten ab. Während beide Systeme ultrarealistisches KI-gesteuertes ATC bieten, scheint SayIntentions.AI in Bezug auf die weltweite Abdeckung und die Unterstützung von ICAO-Phraseologie einen Schritt voraus zu sein. BeyondATC bietet zwar auch eine beeindruckende Anzahl von über 250 Stimmen mit regionalen Akzenten, aber SayIntentions.AI punktet mit fortschrittlichen Audioeffekten, die das Gefühl vermitteln, tatsächlich über Funk zu kommunizieren.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass SayIntentions.AI bereits jetzt rund um die Uhr an jedem Flughafen in den USA verfügbar ist, während BeyondATC noch in der Entwicklung ist und erst 2024 auf den Markt kommen soll. Allerdings plant BeyondATC einige vielversprechende Funktionen wie die Kontrolle des KI-Flugverkehrs und benutzerdefinierte Daten für Fluggesellschaften, Tore und SOPs, die bei SayIntentions.AI noch nicht erwähnt wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SayIntentions.AI die Art und Weise, wie wir Flugsimulationen erleben, neu definiert. Mit seinem revolutionären sprachgesteuerten KI-System, der IFR-Unterstützung, den rund um die Uhr verfügbaren Diensten und den erweiterten Audioeffekten setzt SayIntentions.AI einen neuen Standard für Realismus und Immersion in der virtuellen Luftfahrt. Obwohl BeyondATC ebenfalls vielversprechend aussieht, scheint SayIntentions.AI derzeit die Nase vorn zu haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Wettbewerb zwischen diesen beiden innovativen Systemen entwickeln wird.

Preislich liegen die Produkte ziemlich weit auseinander, zumindest wenn man BeyondATC’s Premium Sprachpakete nicht in Betracht zieht: