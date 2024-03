Parallel 42 kündigt SimFX für MSFS an, aber eigentlich gibt es das schon von SouthOak

Parallel 42, ein Entwickler von Erweiterungen für Flugsimulationen und früher bekannt für seine Effekte-Produkte für den FSX/P3D, hat angekündigt, dass sie an einem Paket mit visuellen Effekten namens SimFX für den Microsoft Flight Simulator arbeiten. Das Paket soll bestehende Effekte wie Kondensstreifen, Rauch von Rädern und Triebwerken sowohl bei Standard- als auch bei Flugzeugen von Drittherstellern verbessern.

Zusätzlich zu den Verbesserungen wird SimFX auch neue Effekte einführen, darunter sich in Echtzeit verändernde Polarlichter, Rotoreffekte von Hubschraubern, Schubstrahlen der Triebwerke und Bodeneffekte von den Tragflächen. Ein besonderes Merkmal ist, dass diese Effekte auch bei Mehrspieler- und KI-Verkehr funktionieren werden.

In Vorschauen hat Parallel 42 bereits Kondensstreifen an KI-Flugzeugen von FSLabs über Washington DC gezeigt, was einen vielversprechenden Eindruck der neuen Effekte vermittelt. Allerdings hat das Unternehmen noch keine vollständige Liste der Funktionen oder ein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Es ist erwähnenswert, dass SimFX nicht das erste Produkt dieser Art auf dem Markt ist. SouthOak, ein anderer Entwickler, bietet bereits eine Reihe von Produkten namens Real Effects Plus an, die ähnliche Verbesserungen der visuellen Effekte für spezifische Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator bieten. Im Gegensatz zu SimFX konzentriert sich Real Effects Plus jedoch auf einzelne Flugzeuge und bietet keine globalen Verbesserungen für alle Flugzeuge im Simulator, wir berichteten hier über dessen (aus eigener Erfahrung) fantastischen Ausgabe für die Inibuilds A300