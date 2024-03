iniBuilds aktualisierte im Februar/März Produkte für MSFS und X-Plane

iniBuilds hat mehrere ihrer Add-ons für den Microsoft Flight Simulator sowie X-Plane 11 und 12 aktualisiert. Die Updates betreffen die Flughäfen New York (KJFK), Oklahoma City (KOKC), Ibiza (LEIB), Leeds Bradford (EGNM) und Honolulu (PHNL) für MSFS sowie die A300-600R(F) und Beluga ST für X-Plane.

Das umfangreiche Update für den New Yorker Flughafen bringt das Add-on auf Version 1.2.0 und behebt einige Performance-Probleme, insbesondere auf leistungsschwächeren Systemen. Über den iniManager lässt sich nun die Innenraummodellierung deaktivieren und durch Parallax-Fenster ersetzen. Zudem wurden die Passantenmodelle reduziert und das Mesh optimiert, um die Gesamtperformance zu verbessern.

Für den Flughafen Oklahoma City enthält das Update verbesserte Bodendienstgeräte-Modelle, größere Parkflächen im Cargo-Bereich und eine Neuzuordnung der allgemeinen Parkplätze.

Der Flughafen Ibiza (LEIB) wurde auf Version 1.2.1 aktualisiert. Dieses Update behebt das Problem mit leuchtenden Bussen bei Nacht sowie einige falsche Gate-Nummern.

Für den Flughafen Leeds Bradford (EGNM) wurde Version 1.0.1 veröffentlicht. Dieses Update behebt fehlende Texturen, Stopmarkierungen und andere kleine Fehler.

Das Update für den Flughafen Honolulu (PHNL) bringt ihn auf Version 1.1.0. Es beinhaltet eine umfassende Überarbeitung aller LODs, eine Optimierung der Terminalmodelle und eine neue Option “No Interior”, die Innenräume durch Parallax-Fenster ersetzt. Außerdem funktionieren nun die Wasserlandebahnen, viele Texturen wurden in der Auflösung reduziert, was die Gesamtgröße des Pakets von 5,4 GB auf 3,3 GB verringert. Darüber hinaus wurden Flughafenelemente ersetzt, die in einigen Fällen nicht angezeigt wurden, eine stillgelegte B712 hinter dem PATC hinzugefügt, verschiedene Markierungsfehler behoben, fehlende oder falsche Anflugbefeuerung ergänzt und Spawn-Punkte bei Mokulele Airlines hinzugefügt.

Alle Updates für die MSFS-Flughäfen können über die simMarket App heruntergeladen werden.

Die A300-600R(F) “ON THE LINE” und die BelugaST für X-Plane erhielten ebenfalls Updates, die Probleme mit den Landescheinwerfern, Stroboskoplichtern, Systemfreezes bei der Startleistungsberechnung sowie Fehler beim Wetterradar und den SASL-Frameraten beheben.

Das Airbus A300-600R Airliner-Modell für MSFS wurde ebenfalls mehrfach aktualisiert. Die aktuelle Version 1.0.9 enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen, wie zum Beispiel die Behebung eines Fehlers mit den Landeklappen beim Laden eines Fluges sowie Korrekturen an den Triebwerken, der Flugdynamik und den Rollgeräuschen. Frühere Updates haben bereits diverse Systeme und Funktionen verbessert.

Die vollständigen Changelogs für alle Updates finden Sie im iniBuilds-Forum.