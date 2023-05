Review: Just Flight BAE 146 professional v1.8 MSFS

Rezension von Rick Desjardins

Einleitung

Die British Aerospace 146, auch bekannt als BAE 146, ist ein Kurzstrecken-Regionalverkehrsflugzeug, das von 1983 bis 2001 in Großbritannien produziert wurde. Eine verbesserte Version, bekannt als Avro RJ, wurde ab 1992 von Avro International Aerospace hergestellt. Mit 387 hergestellten Flugzeugen ist es das erfolgreichste britische Programm für zivile Verkehrsflugzeuge. Es wurde unter dem Namen “Whisperjet” vermarktet, weil es leise war.

Das Flugzeug wurde in einer Reihe verschiedener Modelle hergestellt, und dieses Paket umfasst die folgenden Varianten: – 100, -200 und -300 sowie das “QC” (Quick change), ein umrüstbares Fracht- oder Passagiermodell, und das “QT” (Quiet Trader) für die Frachtversion. Außerdem flog die RAF dieses Flugzeug auch mit den Variantenbezeichnungen CC2.MK 2 und C.MK 3.

Die Zuladung und Reichweite variierte je nach Variante.

146-100: 70 – 82 Passagiere mit einer Reichweite von 935NMs

146-200: 85 – 100 Passagiere mit einer Reichweite von 1.176NMs

146-300: 97 – 112 Passagiere mit einer Reichweite von 1.090NMs

Install

Die Größe des Downloads beträgt 2.81Gbs, die aktuelle Version ist 1.8. Die Installation des Produkts war einfach. Wenn Sie die ausführbare Datei starten, müssen Sie den Lizenzschlüssel eingeben, den Sie beim Kauf erhalten haben, damit die Installation abgeschlossen werden kann. Danach benötigt es etwas mehr als 5 GB.

Im Paket enthalten sind 8 verschiedene Varianten mit insgesamt 41 verschiedenen Bemalungen aus allen Regionen der Welt, so dass Sie, egal wo Sie fliegen möchten, ein Flugzeug verwenden können, das in dieser Region im Einsatz war.

Dokumentation

Das Produkt wird mit einem ausführlichen 264-seitigen PDF-Betriebshandbuch geliefert, das alle Aspekte des Produkts abdeckt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation, das EFB, diskrete Systemfunktionen, normale Verfahren, einen Übungsflug und MSFS-Steuerungszuweisungen. Alles in allem ein sehr gutes Dokument mit vielen großartigen Informationen, auf die ich bei zahlreichen Gelegenheiten zurückgreifen konnte.

Äußere Visuals

Wow ist ein Wort, das mir schnell in den Sinn kam, als ich das Äußere dieses Flugzeugs erkundete. Ich würde definitiv sagen, dass es zu den optisch am besten gerenderten Flugzeugen gehört, die derzeit für MSFS erhältlich sind. Die hohe Tragfläche und die T-Leitwerkssilhouette des Flugzeugs sind in ihrer ganzen Pracht wunderschön gerendert. Fahrwerk, Luftbremse, Flügelspoiler und Landeklappen sind nur einige der äußeren Merkmale, die meine Aufmerksamkeit erregten. Dies ist definitiv ein Flugzeug, für das man sich die Zeit nehmen sollte, um all die harte Arbeit zu würdigen, die die Entwickler in dieses Produkt gesteckt haben. Es lohnt sich auch, all die großartigen Bemalungen auszuprobieren, die dem Produkt beiliegen.

Inneneinrichtung

Die Liebe zum Detail beschränkte sich nicht nur auf das Äußere. Im gesamten Cockpitbereich kann man erkennen, dass man sich alle Mühe gegeben hat, das Gefühl zu vermitteln, im Cockpit eines Flugzeugs zu sitzen, das schon viele Flugstunden hinter sich hat. Sehr auffällig ist auch das Fehlen eines MFD oder PFD, es gibt nur analoge Anzeigen. Dieses Flugzeug ist ein Vorläufer dieser modernen Innovationen.

Egal, wo man hinschaut, man hat sich nicht gescheut, auch das kleinste Detail einzubauen, sei es unter einem Sitz oder auf der Haupttafel des Cockpits, man war sehr sorgfältig in der Ausführung. Ich möchte noch hinzufügen, dass neben all den großartigen grafischen Details noch etwas anderes zum Realismus beigetragen hat, nämlich die flüssigen Bewegungen der Instrumente. Das war ein weiterer wichtiger Faktor, um das Gefühl zu vermitteln, dass man mit dem echten Ding interagiert.

Die harte Arbeit und der Fleiß haben nicht beim Flugdeck aufgehört, die gesamte Passagierkabine wurde für die Passagiervarianten originalgetreu nachgebildet und für die frachttragenden Versionen wurde der Frachtbereich modelliert.

Systeme

Die Modellierung der Systeme ist sehr umfangreich und die Entwickler haben einen enormen Aufwand betrieben, um die Funktionalität aller verschiedenen Systeme zu gewährleisten, die für den sicheren Betrieb dieses komplexen Flugzeugs erforderlich sind. Alle wurden speziell kodiert, um dem Benutzer ein möglichst realistisches Erlebnis zu bieten. Klimaanlage, automatische Flugsysteme, Hydraulik, Elektrik, Treibstoff, Eis- und Regenschutz, Navigation sind nur einige der Systeme, die sie modelliert haben.

Es gibt Abhängigkeiten zwischen den Systemen, die beim Verfolgen der verschiedenen Abläufe und Kontrollen zutage treten, und wenn man sie nicht beachtet, kann es zu Problemen kommen. Ein Beispiel dafür ist der einfache Vorgang des Einfahrens der vorderen Treppe. Dazu muss ein ausreichender gelber Hydraulikdruck vorhanden sein, d. h. Sie müssen die AC-Pumpe vor dem Anlassen des Motors einschalten. Das könnte Ihnen Kopfzerbrechen bereiten, wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, aber es wird im Handbuch erklärt. Mit dem Handbuch und den Checklisten haben sie Ihnen die Werkzeuge an die Hand gegeben, die Sie benötigen, um alle Aspekte Ihres Fluges zu bewältigen.

Elektronisches Flight Bag EFB

Dieses Flugzeug wird mit einem interaktiven Multifunktions-EFB geliefert, das mehrere sehr nützliche Anwendungen enthält. Wenn Sie ein kostenloses Simbrief-Konto haben, können Sie Ihren aktuellen Flugplan mit dem Flugzeug verknüpfen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zuladung und den Treibstoff auf der Grundlage des Flugplans zu laden. Wenn Sie dann die FMC CDU aktiviert haben, kann der eigentliche Flugplan in die FMC geladen werden, was Ihnen das Laden jedes einzelnen Wegpunktes erspart. Über das EFB können Sie auch alle Türen öffnen und schließen, die vordere Treppe aus- oder einfahren, die Unterlegkeile setzen und die GPU anfordern. Wenn Sie ein Navigraph-Abonnement haben, können Sie auf die Karten zugreifen, und als kleinen Bonus erhalten Sie beim Überfliegen eines Gebiets, das von der verwendeten Karte abgedeckt wird, auch eine Situationsübersicht in Echtzeit. Die Kartenfunktion bietet Ihnen diese Möglichkeit ebenfalls, allerdings in einer viel größeren Höhe. Über das EFB sind 3 verschiedene Flugzeugzustände abrufbar: kalt und dunkel, Turnaround und startbereit. Es gibt einen TOD-Rechner, der sehr nützlich ist, da das Flugzeug diesen nicht für Sie berechnet. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es eine umfassende Checkliste, die Sie durch alle Phasen Ihres Fluges führt.

Fliegen mit der BAE 146

Für jeden, der an das Fliegen moderner Jets gewöhnt ist, könnte dieses Flugzeug etwas gewöhnungsbedürftig sein. Der Autopilot ist im Vergleich zu modernen Flugzeugen rudimentär und verfügt weder über automatische VNAV-Funktionen noch über eine automatische Drosselklappe. Wenn Sie sich entscheiden, ohne aktiviertes FMS zu fliegen, werden Sie nach VORs und NDBs navigieren. Wenn Sie sich entscheiden, das mitgelieferte FMS zu verwenden, handelt es sich um das Working Title CJ4 FMS, bei dem die Funk-, VNAV- und MFD-Funktionen entfernt wurden.

Wenn Sie auf dem Pilotensitz Platz nehmen, wird Ihnen als erstes auffallen, dass alle Anzeigen analog sind, denn dieses Flugzeug stammt aus einer Zeit vor den Glascockpits. Es ist komplex, aber gerade hier war die Einbeziehung von Checklisten und Co-Pilot-Callouts ein Geschenk des Himmels, denn ich habe sie in allen Phasen meiner Flüge ausgiebig genutzt.

Das Handbuch enthält einen Übungsflug, der Sie vom Flughafen Jersey, EGJJ, zum Flughafen Liverpool John Lennon, EGGP, führt. Er führt Sie von der Kälte und Dunkelheit bis zum Verlassen des Flugzeugs nach dem Herunterfahren. Der Flug verwendet Funknavigation, ist also ein guter Ausgangspunkt für alle, die mit dieser Art der Navigation nicht vertraut sind. Ich bin kein echter Pilot und kann daher nicht sagen, wie sich das Handling im Vergleich zum echten Flugzeug verhält, ich weiß nur, dass es sich so verhält, wie ich es für diesen Flugzeugtyp für richtig halte.

Neben dem Tutorial-Flug habe ich noch viele andere Flüge gemacht, bei denen ich sowohl Funknavigationstechniken als auch Flüge mit dem mitgelieferten FMC verwendet habe. Jeder dieser Flüge war sehr unterhaltsam. Der beliebteste Teil meiner vielen Flüge waren die Anflug- und Landephasen und das Fliegen der letzten Segmente von Hand. Es macht einfach Spaß, dieses Flugzeug zu fliegen, da es vom Einschalten bis zum Abschalten Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Ein interessantes und sehr nützliches Merkmal dieses Flugzeugs ist sein SYNC-Modus. Damit können Sie den Autopiloten vorübergehend ausschalten, während Sie notwendige Änderungen an Ihren V/S vornehmen, und ihn dann wieder einschalten und mit der neuen Einstellung fortfahren. Da es keine automatische VNAV-Funktion gibt, wurde dies schnell zu einer Eigenschaft des Flugzeugs, über die ich sehr froh war.

Ein weiteres Manko im Vergleich zu modernen Verkehrsflugzeugen ist das Fehlen einer automatischen Drosselklappe. Um dies zu überwinden, verwendet das Flugzeug das so genannte Throttle Modulation System (TMS). Es wird zur Steuerung des Triebwerksschubs eingesetzt. Es berücksichtigt verschiedene Parameter und Temperatureinstellungen, um den Piloten bei der Einstellung der Drosselklappen in Abhängigkeit von der jeweiligen Flugphase zu unterstützen.

Abschließende Überlegungen

Wenn Sie auf der Suche nach einem Flugzeug in der Kategorie der Kurzstreckenjets sind, das großartig aussieht und Sie in die Welt des Fliegens eintauchen lässt, werden Sie dieses Produkt ernsthaft in Betracht ziehen wollen. Für mich hat es alle Kriterien erfüllt und mich nicht enttäuscht. Dieses Flugzeug ist in der Lage, steile Sinkflüge zu absolvieren und eignet sich gut für kurze Start- und Landebahnen – eine Eigenschaft, die das Fliegen umso mehr Spaß macht.

Wenn Sie über das Handbuch hinaus weitere Hilfe benötigen, gibt es zahlreiche Videos auf Youtube, unter anderem von Just Flight.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Rezension hatte der Entwickler im Produktforum angedeutet, dass er aktiv an einem Update arbeitet, um das UNS-1 FMS hinzuzufügen, das typisch für den Typ ist, den man in diesem Flugzeug gefunden hätte.

Review von Rick Desjardins

Pros:

➢ Sehr detaillierte Innen- und Außenmodellierung

➢ Äußerst realitätsnahe Modellierung der Systeme

➢ Viele Bemalungen

➢ Spaß am Fliegen

➢ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Cons:

➢ Nichts, was meine Freude an dem Produkt beeinträchtigt hätte

Kaufen:

SIMMARKET

Entwickler: Just Flight

Preis: EUR 49,96 (+Mwst. EU-Kunden)

Test System: