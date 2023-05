ACTIVE SKY XP 12 X-PLANE 12

HiFi Tech hat kürzlich das Active Sky XP 12 für X-Plane 12 veröffentlicht. Das Produkt bietet eine Reihe von Funktionen, die die Wetterdarstellung in der Flugsimulation verbessern. Active Sky XP 12 ermöglicht es den Benutzern, realistische Wetterszenarien zu erleben, indem es hochauflösende Wolkentexturen, realistische Wolkenbildung und -auflösung sowie dynamische Umgebungsbedingungen bietet.

Das Add-On enthält auch eine Vielzahl von Wettereffekten, wie zum Beispiel atmosphärische Lichtstreuung, Regeneffekte, Gewitter und Turbulenzen. Diese Funktionen tragen dazu bei, dass das Fliegen in X-Plane 12 noch realistischer und immersiver wird.

Ein weiterer Vorteil von Active Sky XP 12 ist die Integration von Echtzeit-Wetterdaten. Das Produkt greift auf meteorologische Informationen zu, um die Wetterbedingungen in der virtuellen Welt in Echtzeit zu aktualisieren. Dadurch erhalten die Benutzer aktuelle und genaue Wetterinformationen während ihres Flugs, was zu einer authentischeren Erfahrung führt.

Darüber hinaus bietet Active Sky XP 12 verschiedene Anpassungsoptionen, mit denen Benutzer das Wetter nach ihren Vorlieben konfigurieren können. Sie können verschiedene Parameter wie Wolkentypen, Windstärke und -richtung sowie Niederschlagsmuster anpassen, um ihre Flugerfahrung anzupassen.

Active Sky XP 12 ist ein leistungsstarkes Werkzeug für X-Plane 12-Piloten, die eine realistische und dynamische Wetterdarstellung suchen. Mit seinen hochwertigen Wolkentexturen, realistischen Wettereffekten und der Integration von Echtzeit-Wetterdaten bietet das Add-On eine verbesserte Flugsimulationserfahrung. Es ist eine empfehlenswerte Ergänzung für alle Flugbegeisterten, die das Beste aus ihrer X-Plane 12-Simulation herausholen möchten.

Alle Details und Kaufoption bei SIMMARKET, kostet 47,49 Euro.