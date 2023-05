Neues MSFS Ziel: Osijek LDOS in Kroatien

Von Davor Puljevic kommt eine neuer Flughafen aus seiner Heimat:

“Der Flughafen Osijek (IATA: OSI, ICAO: LDOS), auch Klisa genannt, ist der internationale Flughafen von Osijek, einer von neun Flughäfen in Kroatien. Er befindet sich etwa 20 km südöstlich von Osijek, in der Nähe der Ortschaft Klisa, an der Staatsstraße D2, die Osijek und Vukovar verbindet, und bietet neben der grundlegenden Tätigkeit des Empfangs und der Abfertigung von Passagieren, Waren, Post und Gegenständen auch kommerzielle, gastronomische und medizinische Dienstleistungen, Lufttaxis usw. Der Flughafen Osijek wurde im Mai 1980 offiziell eröffnet und ist aufgrund der günstigen geografischen und verkehrstechnischen Lage Kroatiens in erster Linie für den Frachtverkehr ausgelegt. So kann das Vorfeld des Flughafens große Frachtflugzeuge wie die B747 und den A330 abfertigen.

Der letzte Flug vor dem Beginn der serbischen Aggression wurde von der neu gegründeten Croatia Airlines Ende Juni 1991 durchgeführt. Der serbische Aggressor besetzte das Gelände des Flughafens, der zerstört und geplündert wurde. Das System und die Ausrüstung wurden teilweise zerstört und teilweise gestohlen und nach Belgrad gebracht. Nach Abschluss der friedlichen Wiedereingliederung des besetzten Gebiets in die Republik Kroatien wurde mit der Renovierung des Flughafens Osijek begonnen, und trotz ständiger Versuche, den Flugverkehr von und nach Osijek wiederzubeleben, konnte der reguläre Passagierverkehr erst im Herbst 2013 wieder aufgenommen werden.

Die Szenerie umfasst:

extrem detailliertes 3D-Modell des LDOS-Flughafens (Außen- und Innenbereich des Terminals, hochwertige fotoreale PBR-Texturen, die auf echten Fotos basieren, halbtransparente Fenster, korrekte Vorfeldschilder, Anflugbefeuerung und Parkpositionen sowie benutzerdefinierte Vorfeldfahrzeuge usw.).”

Zu haben bei SIMMARKET für lediglich 9.42 Euro.