Nicht schon wieder eine Revolution verpassen: MiniCockpit kommt!

Aus Hongkong kommt die vermutliche revolutionärste Hardware für den Heimpiloten: MiniFCU von MiniCockpit.

Chit Lau and Geoffrey Wu heissen die beiden Gründer des Unternehmens und hier erzählen sie kurz ihre Geschichte:

“Als zwei erfahrene Flugkapitäne, die seit 2005 Airbus fliegen, verloren wir im Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen von COVID unsere Arbeitsplätze, was dazu führte, dass unsere Fluggesellschaft den Betrieb einstellte. Doch anstatt untätig zu bleiben, nutzten wir unsere Fähigkeiten und unser Fachwissen, um einen 1:1-Touch-Simulator zu bauen, und gründeten Aerospace TS www.aerospace-ts.com mit der Absicht, anderen Kollegen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu erhalten und sich auf künftige Vorstellungsgespräche vorzubereiten. Später erhielten wir eine offizielle Lizenz von Airbus für die Bereitstellung von Flugsimulationsunterhaltung, um der Öffentlichkeit Freude zu bereiten, indem wir sie erleben lassen, wie es sich anfühlen könnte, ein Airbus-Pilot zu sein.

Während der Entwicklung probierten wir viele auf dem Markt erhältliche FCUs aus, fanden aber keine, die das Erlebnis der Bedienung einer echten FCU authentisch rekonstruieren konnte, die eine entscheidende Komponente des Flugzeugs ist, mit der wir in unserer fliegerischen Laufbahn täglich in Berührung kommen. So wurde die Idee der miniFCU geboren.

Da wir nun beide wieder in die Fliegerei zurückgekehrt sind, steht die Mission unseres 1:1-Simulators kurz vor dem Abschluss. Es ist an der Zeit, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung in der Entwicklung von Flugsimulatoren mit Ihnen teilen und Ihnen das Flugsimulator-Erlebnis bequem nach Hause bringen.”

Das erste Ergebnis heisst MiniFCU deren Name Programm ist. Angeboten soll es für bereits US$249 werden, ab 31.Mai startet die Kickstarte Kampagne dazu. Vorgesehen sind bereits zwei weitere Minicockpit Teile, ein MiniEFIS und ein MiniECAM.

Offizielle Partnerschaften wurben bereits mit Headwind Simulations (Freeware A330-900) und mit Toliss (XPlane A320) geschlossen. Aus Videos sieht man das natürlich die FBW320er auch unterstützt wird.

Ich finde das Teil äußerst Interessant, den es verbindet Preis, Nutzen, kleine Maße, (hoffentlich Qualität) und Ästhetik in unseren meist platzbeschränkten Cockpits und es erspart einem die Maus Fummelei.

Mehr Info auch auf deren Facebook Seite.