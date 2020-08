Reggio Calabria, der südlichste Airport des italienischen Festlands.

Die Strasse von Messina trennt das italienische Festland von Sizilien. Direkt an dieser Meerenge liegt Reggio di Calabria, die größte Stadt in Calabrien. Der Airport Reggio Calabria (ICAO: LICR), benannt nach dem italienischen Air Force Helden Tito Minniti, wurde jetzt von Aerosoft für den X-Plane 11 veröffentlicht.

Der Airport ist detailreich umgesetzt, so dass alle Gebäude und Einrichtungen, die Terminals und die Umgebung originalgetreu nachgebildet wurden. Dazu zählen auch in 3D erstellte Gebäude in der Umgebung des Airports, sowie ein angepasstes Autogen für die Stadt Reggio di Calabria.

Die wesentlichen Features:

PBR Bodentexturen

Präzises Anflugbeleuchtungssystem mit animierten rabbit lights.

Angepasste Mesh

Stadtlandschaft mit angepasstem Autogen

Flughafengebäude mit neuesten Layout in PBR

3D-Autos auf den Parkplätzen

Bäume und Gras (benutzerdefiniert)

Vollständige Darstellung des LICR-Aeroclub

Wichtige Gebäude rund um den Flughafen in 3D dargestellt

animierte 3D-Vorfeldfahrzeuge

Erhältlich ist dieses Szenerie-Addon für den X-Plane 11 im Simmarket.