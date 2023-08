Realistische Cockpits – Check

Seit ein paar Tagen sind auf Flightsim.to von dem User Celthyan einige Cockpit-Extensions für alle PMDG 737NG Flugzeuge zu entdecken. Das Versprechen: realistische Cockpit-Texturen mit dem Fokus auf Abnutzung.

Mit einer Lebensdauer von 30 Jahren, Temperaturen weit unter -30°C und hunderten Passagieren täglich, haben Flugzeuge einen extrem hohen Abnutzungsgrad, können aber trotzdem lange genutzt werden. Was auch PMDG alles für realistische Funktionen in ihrer 737NG Series versteckt hat, eins fehlt: die Abnutzung im Cockpit. Schon nach den ersten Jahren zeigen sich Abnutzungen an Knöpfen, die täglich ein- und ausgeschaltet werden.

Für alle Simulations-Junkies gibt’s nun Abhilfe: Der User Celthyan hat für alle 737NG Flugzeuge von PMDG “Abnutzungs-Mods” erstellt. Diese sehen ziemlich detailliert und realistisch aus, wenn man bedenkt, welche alten AirBerlin Flieger noch heutzutage bei anderen Airlines unterwegs sind.

Installation ist wie gewohnt: einfach in den Community-Ordner schmeißen – that’s it!

Übrigens: Celthyan hat noch einige weitere Flugzeuge “bemoddet”, schaut mal auf seiner Flightsim.to Seite, ob ihr euren Lieblingsflieger wiederentdeckt.

Viel Spaß beim Fliegen der etwas älteren Zweiflügler.