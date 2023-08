Rezension: Leonardo Fly the Maddog X 1.2b169 und Fly the Maddog X Expansion MD-83/88 für MSFS

Original von Rick Desjardins auf simflight.com

Einführung

MD-82

Die MD-82 (DC-9-82) ist ein mittelgroßer Jetliner mittlerer Reichweite mit zwei hinten montierten Triebwerken und einer T-Heckkonfiguration. Das erste Flugzeug wurde 1982 an Republic Airways ausgeliefert. Es ähnelte im Design seinen Vorgängern, verfügte jedoch über leistungsstärkere Triebwerke und war mit der JT8D-217-Serie von Pratt und Whitney ausgestattet. Das Flugzeug hatte mit 149.500 Pfund auch ein höheres MTOW und eine typische Reichweite von 2.050 Seemeilen mit 155 Passagieren. Das letzte Flugzeug wurde 1997 an U-Land Airlines ausgeliefert. Insgesamt wurden 539 Flugzeuge gebaut und in Dienst gestellt.

MD-83

Der MD-83 ist eine Version des MD-82 mit größerer Reichweite. Es verfügte über leistungsstärkere Motoren mit den JT8D-219 von Pratt und Whitney sowie eine größere Treibstoffkapazität. Dies führte zu einem höheren MTOW von 160.000 Pfund und einer größeren Reichweite von 2.504 Seemeilen bei einer typischen Passagierlast von 155. Das erste Flugzeug wurde 1985 an Alaskan Airlines und das letzte Flugzeug 1999 an TWA ausgeliefert. Insgesamt wurden 265 Flugzeuge gebaut.

MD-88

Die MD-88 war die letzte Variante der MD-80-Flugzeugserie. Die Spezifikationen waren im Wesentlichen die gleichen wie beim MD-82/83, außer dass er über ein EFIS-Cockpit verfügte. Es hatte das gleiche Gewicht und die gleiche Reichweite, sofern es nicht mit Zusatztreibstofftanks ausgestattet war, um eine größere Reichweite von 2.504 Seemeilen zu erreichen. Das erste Flugzeug wurde 1987 an Delta Airlines ausgeliefert, der letzte kommerzielle Flug erfolgte im Jahr 2020.

Installations- und Lademanager

Die Installation des Produkts war unkompliziert. Nach Abschluss müssen Sie zunächst Ihr Produkt über den Load Manager registrieren. Über den Load Manager können Sie auch auswählen, wie Sie Ihr Flugzeugerlebnis anpassen und Lackierungen hinzufügen möchten. Es stehen sechs Seiten zur Verfügung, auf denen Sie Ihre Auswahl treffen können. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten sind recht umfangreich und ermöglichen Ihnen die Änderung Dutzender Lackierungen und flugzeugspezifischer Optionen. Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören das Installieren und Aktivieren von Lackierungen, das Festlegen von Standard-Panel-Zuständen, ein Lastmanager, das Aktivieren des EFB, die Verwendung von PFPX/Simbrief für Treibstoff- und Flugplanung, das Aktivieren des Heads-up-Fluganzeigesystems, die Art des installierten FMS und die Feinabstimmung der Cockpitbeleuchtung und eine Realismus-Einstellung, die bei Auswahl zu Fehlern führt.

Beachten Sie, dass Ihre Auswahl mit Ausnahme der Simulatoroptionen und der Registrierungsseiten möglicherweise varianten- und/oder lackierungsspezifisch ist. Dies sollten Sie sich also merken und im Auge behalten, wenn Sie Ihre Auswahl treffen.

Es gibt einen deutlichen Mangel an Lackierungen, die dem Produkt beiliegen, was meiner Meinung nach bedauerlich ist, da ich der Meinung bin, dass bei der Erstinstallation mehr bereitgestellt werden sollten. Sie müssen die Leonardo-Website oder die Freeware-Add-on-Websites besuchen, um zusätzliche Lackierungen zu erhalten.

Hier sind Screenshots der verschiedenen Load-Manager-Seiten.

Dokumentation

Im Lieferumfang des Flugzeugs ist ein beeindruckender Satz von 40 PDF-Dokumenten enthalten, die eine Fülle nützlicher Informationen enthalten. Wenn Sie wie ich neu in diesem Flugzeug sind und Hoffnung haben, dieses Flugzeug erfolgreich zu fliegen, empfehle ich Ihnen dringend, sich die Zeit zu nehmen, diese Dokumente zu lesen.

Sie decken nahezu alles ab, was Sie brauchen, um sich mit dem Flugzeug vertraut zu machen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass die beigefügten Dokumente trotz ihrer Tiefe und Breite in manchen Fällen mangelhaft waren, insbesondere für Neulinge in diesem Flugzeug. Ich hätte mir einen besseren Satz prägnanter Flussdiagramme mit Diagrammen und einem enthaltenen Tutorial gewünscht, um alles miteinander zu verbinden. Ich weiß, dass eine Suche im Internet diese Artikel ergeben könnte, aber es wäre wünschenswert gewesen, sie einzubeziehen.

Außenvisualisierungen

Als ich das Äußere aus nächster Nähe begutachtete, kam ich zu dem Schluss, dass es ziemlich gut war, mit vielen Details und entsprechender Witterungseinflüssen. Elemente wie das Fahrwerk, Klappen, Türen und ausziehbare Treppen vorne und hinten wurden alle realistisch dargestellt. Als zusätzlichen visuellen Bonus ermöglichen sie Ihnen das Öffnen der Motorhauben, des Radoms und der Getriebetüren, wodurch Sie Zugang zu einigen Details erhalten, die im normalen Betrieb normalerweise verborgen bleiben – ein netter Bonus für diejenigen, die interessiert sein könnten. Ich war mit diesem Aspekt des Produkts sehr zufrieden; alles in allem fand ich es erstklassig und wurde diesem Flugzeug gerecht.

Innenvisualisierungen

Eines der ersten Dinge, die einem beim Sitzen im Cockpit auffallen, ist die Abnutzung. Dies ist ein Cockpit, das viele Flugstunden hinter sich hat, und daher ist das Metall blank abgerieben, die Farbe ist abgenutzt und leicht abgeplatzt und Schmutz befindet sich auf und um Teile, die häufig berührt werden. In dieser Hinsicht war ich mit den Ergebnissen äußerst zufrieden. Das Rendering hatte größtenteils eine hohe Auflösung, allerdings hatte ich den Eindruck, dass einige Komponenten möglicherweise aus früheren Versionen übernommen wurden. Bei diesem Flugzeug gab es aufgrund der Vorlieben des Luftfahrtunternehmens einige Unterschiede im Cockpit, die dargestellt wurden.

Für Interessierte: Die Passagierkabine ist zwar modelliert, jedoch nicht im gleichen Detaillierungsgrad wie das Äußere oder das Cockpit.

Electronic Flight Bag EFB

Das mit dem Flugzeug gelieferte EFB ist ein Gerät, das sich in allen Phasen meiner vielen Flüge als nützlich erwiesen hat. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Tablet, mit dem Sie schnell auf eine Reihe wertvoller Tools und Funktionen zugreifen können. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einfach einige Sekunden lang die Home-Taste. Von hier aus sehen Sie normalerweise sechs Symbole; Setup, Leistung, Gewicht & Balance, elektronischer Flugordner, Dokumente und Flugzeugservice. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Symbolen wird ein zusätzliches Symbol angezeigt, wenn Sie im Lastmanager-Programm unter den Simulatoroptionen den realistischen Modus auswählen. Elektronisches technisches Flugzeugprotokoll.

Das Flugzeug muss für den Betrieb des EFB nicht eingeschaltet sein, da es über eine eigene interne Batterie verfügt, die etwa neun Stunden hält. Eines der ersten Dinge, die ich beim Betreten des Flugzeugs normalerweise tat, war, die Seite „Flugzeugdienste“ aufzurufen, um die Flugzeugtüren zu öffnen und die GPU anzufordern. Dies kann übrigens auch über die FMS-Services-Seite erfolgen.

Wie ich später erwähnen werde, können Sie über die EFB Nutzlast festlegen, Flugpläne importieren, Start- und Landegeschwindigkeiten festlegen usw.

Mein einziger negativer Kommentar ist, dass es nicht vollständig in Navigraph-Karten integriert ist, sodass der Zugriff auf Karten über den EFB möglich ist. Das wäre eine nette Zusatzfunktion gewesen.

Fliegen mit dem Maddog X

Um die Tiefe der Systemimplementierung vollständig zu verstehen, habe ich mich entschieden, diesen Flug, CYOW nach KEWR, im kalten und dunklen offenen Zustand zu starten. Sie können den Startzustand des Flugzeugs jederzeit ändern, indem Sie einfach den Lademanager öffnen und einen der vier aufgeführten Zustände auswählen; kalt und dunkel geschlossen, kalt und dunkel offen, bereit am Gate und bereit zum Abflug. Ich möchte auch erwähnen, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihren Flug jederzeit zu speichern und Ihr aktuelles Panel und Ihren Flugzeugstatus beizubehalten, sodass Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben, ohne einen Takt zu verpassen, was meiner Meinung nach eine großartige Funktion ist, insbesondere für ein komplexes Flugzeug .

Als ich zum ersten Mal die gesamten Vorbereitungs- und Startroutinen für das Cockpit durchging, wirkten sie wie bei jedem komplexen Flugzeug entmutigend. Mit Ausnahme einiger flugzeugspezifischer Besonderheiten war es jedoch sehr ähnlich zu dem, was man bei anderen Jetlinern findet. Was auffiel, war, dass es im Cockpit definitiv eine Mischung aus alten und neuen Technologien gibt. Ein Beispiel ist das Schubbewertungsfeld, in dem Sie die Schubbewertung basierend auf der Phase Ihres Fluges auswählen.

Wenn Sie SimBrief noch nicht nutzen, empfehle ich Ihnen dringend, ein Konto zu eröffnen, da es kostenlos ist und Sie so Treibstoff, Passagiere und Fracht über den EFB laden und die von Ihnen erstellten Flugpläne dann direkt in das FMS laden können. Unter Simulatoroptionen gibt es eine Auswahl, mit der Sie prüfen können, ob Sie Simbrief für die Treibstoff- und Flugplanung verwenden möchten. Die Verwendung war bequem und einfach.

Es war sehr zufriedenstellend, die Einschalt- und Testroutinen durchzugehen und das Flugzeug System für System zum Leben zu erwecken. Die harte Arbeit des Entwicklers an den Audio- und visuellen Aspekten des Cockpits sorgte für eine sehr immersive Umgebung. Da das Flugzeug nun ausreichend betriebsbereit war, begann ich mit dem Laden von Treibstoff, Passagieren und Fracht; Ein Prozess, der durch den Einsatz des EFB erheblich vereinfacht wird.

Als nächstes folgte die Eingabe des Flugplans und der Leistungsdaten in das FMS. Wenn Sie mit dem Boeing FMS vertraut sind, werden Sie mit dem Honeywell-System kaum Probleme haben. So wie die EFB-Simbrief-Kombination das Laden des Flugzeugs zu einem einfachen Vorgang machte, vereinfachte sie auch das Laden des Flugplans und der Leistungsinitialisierungsdaten in das FMS. Für Flugzeuggewichte können sie auch durch Beobachtung der Treibstoffmengenanzeigen auf dem mittleren Instrumentenbrett ermittelt werden.

Wenn Sie Lust auf eine Herausforderung haben, können Sie stattdessen auch das kanadische Marconi CMA-900 FMS verwenden. Dazu gehört auch das PMS (Performance Management System). Das System ist primitiver als das Honeywell und verfügt nicht über den gleichen Grad an Automatisierung und Kontrolle über den Flug, insbesondere über VNAV. Es gibt einen Abschnitt im PDF zu Bedingungsprozeduren, der sich mit der Programmierung dieser Prozeduren befasst. Nachdem ich sie jedoch gelesen hatte, hatte ich immer noch zu viele unbeantwortete Fragen und so hatte ich das Gefühl, dass dieses System besser für diejenigen geeignet ist, die viel fortgeschrittener sind als ich.

Weiter zu den Einstellungen für Klappen, Trimm- und Startgeschwindigkeiten; Dies wurde etwas anders gemacht, als ich es von moderneren Flugzeugen gewohnt war. Um den Prozess zu vereinfachen, verfügt der EFB über zwei Seiten. Gewichts- und Gleichgewichtsrechner sowie Leistung bei Start oder Landung. Das Klappensystem dieses Flugzeugs ermöglicht eine variable Klappeneinstellung zwischen 0-13 und 15-24 oder Voreinstellungen von 0, 11 und 15. Sie können einen der festen Werte oder „Optimum“ eingeben, wodurch der beste Wert ermittelt wird Einstellungen basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Eingaben. Ich habe mich für die Klappen 11 entschieden, da meine Hardware mir die variable Option nicht zulässt.

Im Gegensatz zu neueren Flugzeugen, bei denen diese Geschwindigkeiten anhand von Berechnungen des FMS ermittelt werden, geben Sie für die Startgeschwindigkeiten die erforderlichen Daten auf der Seite „Leistung beim Start“ ein und die Geschwindigkeiten werden für Sie berechnet. Wenn diese ermittelt sind, können Sie mit der linken Maustaste auf die Geschwindigkeitsfehler auf dem Fluggeschwindigkeitsanzeiger klicken, um sie festzulegen.

Bei diesem Flugzeug unterscheidet sich auch die Einstellung der Trimmung, auch bekannt als TOW CG. Der korrekte Wert wird erneut anhand der Werte ermittelt, die Sie auf der Seite des Gewichts- und Gleichgewichtsrechners verwendet haben. Mit dieser Nummer müssen Sie die Längstrimmung am Mittelsockel manuell einstellen.

Beim Zurückschieben und Starten der Motoren konnte ich nun die überwältigenden Motorgeräusche im Cockpit erleben, über die ich so viel gelesen habe. Ich stieß auf eine Person, die erklärte, dass ihrer Meinung nach der Entwickler die bewusste Entscheidung getroffen habe, den Geräuschpegel so einzustellen, als ob der Pilot Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung tragen würde, wodurch der Motorlärm deutlich auf ein Niveau reduziert wurde, das kaum noch hörbar ist. Ich bin mir nicht sicher, wie viel lauter sie sein würden, da die Triebwerke am Heck des Flugzeugs montiert sind, aber aus den Kommentaren, die ich gelesen habe, scheint es, als wäre es die falsche Entscheidung gewesen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie lauter wären.

Nachdem dieses Geräuschproblem behoben wurde, reagierte das Flugzeug sehr schnell. Das Rollen zur Landebahn erforderte nur wenig Schub, um loszufahren oder eine gute Geschwindigkeit über Grund aufrechtzuerhalten. Das Starten und Steigen verlief reibungslos, da das Flugzeug gut auf meine manuellen Eingaben reagierte und es nach dem Einschalten des Autopiloten keine Probleme gab, dem Flugplan zu folgen. Der Reiseflug und der Sinkflug verliefen reibungslos und folgten den im FMS programmierten LNAV- und VNAV-Profilen.

Die Berechnungen der Landegeschwindigkeit erfolgten über den EFB auf ähnliche Weise wie für die Startphase. Nachdem festgestellt wurde, dass sie erneut manuell am Geschwindigkeitsanzeiger eingestellt werden mussten. Als ich nach Newark kam, konnte ich mit den Geschwindigkeitsbremsen die Fluggeschwindigkeit reduzieren und dann mit ausgefahrenen Klappen und heruntergefahrenem Fahrwerk das ILS für Landebahn 22L erfassen. Während ich das Flugzeug die letzten paar Meilen bis zur Landebahn per Hand flog, musste ich meine Konzentration aufrechterhalten, während ich das Flugzeug zur Landung steuerte. Aufgrund der älteren Technologie ist es definitiv aufwändiger als neuere Jetliner. Sobald er am Boden war, ließ er sich schnell verlangsamen und problemlos zum Tor rollen.

Alles in allem ein sehr angenehmer Flug, der allerdings in bestimmten Phasen des Fluges etwas mehr Aufmerksamkeit erforderte, aber nichts, was nicht über die Fähigkeiten der meisten Sim-Piloten hinausgehen würde.

MD-83/88-Erweiterung

Ich habe das Erweiterungspaket installiert, um die Unterschiede zwischen den Varianten zu überprüfen. Beachten Sie, dass Sie vor der Installation das MD-82-Basispaket installiert haben müssen.

Gemäß der Simmarket-Verkaufsseite für das Produkt finden Sie hier die Produkthighlights für das Erweiterungspaket.

Erleben Sie die höhere Ladekapazität und die erweiterte Reichweite der MD-83- und MD-88-Varianten!

JT8D-219-Triebwerke mit spezifischer und präziser Flugdynamik.

Zusätzliche Kraftstofftanks und Zusatzkraftstoffpumpensystem für den MD-83 mit genauem Verbrennungsplan.

Automatisches Kraftstoffausgleichssystem.

Aktualisiertes Lademanager-Tool für Kraftstoff-/Ladungs- und Routenplanung.

Aktualisiertes virtuelles Cockpit für MD-83 und MD-88 mit spezifischen Systemen, Instrumenten und Schaltern für MD-83 und MD-88.

Die meisten Unterschiede zwischen dem Basisprodukt MD-82 und dieser Erweiterung MD-83/88 sind subtil. Aufgrund der zusätzlichen Kraftstofftanks und des Zusatzkraftstoffpumpensystems sind im Cockpit einige geringfügige optische Änderungen erforderlich, ansonsten scheinen die Varianten nahezu identisch zu sein. Im Cockpit war der einzige Unterschied, den ich sah, die mittleren Kraftstofftankschalter, wie im Bild unten hervorgehoben. Die großen Unterschiede liegen sozusagen unter der Haube. Sie verfügen über stärkere Motoren, eine größere Kraftstoffkapazität, ein höheres MTOW und eine größere Reichweite. Ich habe mehrere Flüge mit diesen Varianten durchgeführt und dabei die größere Reichweite und die erhöhte Kapazität voll ausgenutzt. Alles, was ich über die Flugzeuge der MD-82-Serie gesagt habe, gilt sowohl für die MD-83- als auch für die 88-Variante.

Abschließende Gedanken

Jeder, der mit früheren Versionen des Microsoft Flight Simulators oder Lockheed Martin P3D geflogen ist, wird zweifellos mit diesem Entwickler und seiner Geschichte mit diesem speziellen Flugzeug vertraut sein. Ich glaube, es ist eine Herzensangelegenheit für sie und hat sich zu ihrem Nischenflugzeug entwickelt. Es wurde viel Mühe in das Produkt gesteckt und das sieht man deutlich an jedem Aspekt des Flugzeugs. Dabei handelt es sich um eine komplexe Simulation eines Düsenflugzeugs, das allerdings mit einem scheinbar recht hohen Preis verbunden ist. Das mag dazu führen, dass Sie zweimal darüber nachdenken, ob Sie auf die Schaltfläche „Kaufen“ klicken, aber es ist jeden Cent wert und wenn man sich vergleichbare Produkte ansieht, ist es angesichts der Tiefe der Systemmodellierung nicht viel teurer.