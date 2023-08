FSDG annonciert Hurghada für MSFS

Eine Enthüllung kommt von FSDG – Flight Sim Development Group, auf deren Facebook Präsenz, die einen einzigen Screenshot eines kommenden Flughafens veröffentlicht hat. Obwohl der Name nicht offiziell erwähnt wurde, lässt der Screenshot keinen Raum für Zweifel. Es handelt sich um den Hurghada International Airport (HEGN), der an der Küste des Roten Meeres liegt. Er ist ein beliebtes Touristenziel und der zweitbefahrendste Flughafen in Ägypten. Derzeit wurden keine weiteren Details geteilt.

Hurghada steht bereits seit 2021 in FSDG Portfolio als Version für den P3D5 und interessanterweise gibt es bereits von einem anderen Developer eine Version für den MSFS und zwar von SimBreeze. Aber doppelt hält bekanntlich besser!