RAZBAM: English Electric Lightning angekündigt

Wer Ron Zambrano auf seinen Social Media Kanälen folgt weiß, dass der RAZBAM-Chef gerne umkommentierte Renderings anstehender Projekte postet. Jetzt sind neue Detailaufnahmen eines Flugzeuges aufgetaucht, die die Herzen von Royal Airforce-Fans höher schlagen lassen sollte. RAZBAM hat jetzt bestätigt, dass es die English Electric Lighting in den Digital Combat Simulator bringen will. Der britische Abfangjäger war bei den Briten zwischen den 50er- und 80er-Jahren im Einsatz und ist an seiner Triebwerksanordnung erkennbar: Diese sind im Jet übereinander verbaut. Ein genaues Zeitfenster für das Projekt hat RAZBAM noch nicht verraten. “Es noch ein langer Weg zu gehen”, meinen die Entwickler auf ihrer Facebook-Seite.