Probierfreudig? Astro ONE ist ist wie ein Quad auf Rotoren

Immer wieder was neues, die Amerikaner GotFriends haben jetzt ein Quadkopter namens Astro One veröffentlicht, die persönliche Renndrohne, die von der realen Jetson ONE inspiriert wurde, kann ab sofort über die Got Friends-Website heruntergeladen werden. Bis zum 27. April gilt ein Einführungsangebot von 9,99 $, danach ist der Verkaufspreis von 12,99 $ geplant. Außerdem wird es bald auf dem Marktplatz für PC und Xbox erhältlich sein!

Astro ONE enthält ein hochgradig individualisiertes EVTOL-Flugmodell und eine Reihe sehr cooler Features, wie z.B. 24 Lackierungen, individuelle Sounds, optionale Bodykits, visuelle Effekte und eine atemberaubende Rennstrecke für Nachtflüge (mit freundlicher Genehmigung von Emerald Scenery Design).

Astro ONE zeichnet sich durch die für Got Friends typische innovative Qualität und Liebe zum Detail aus. Es ist ein kleines Flugzeug, aber es bietet ein fesselndes und beeindruckendes Flugerlebnis. Das einfache Cockpit ist sowohl funktional als auch einfach zu bedienen und bietet eine hervorragende Sicht. Der Benutzer kann sein Flugerlebnis individuell gestalten, indem er zwischen verschiedenen Funktionen wie Sport- und Boost-Modus, Terrain-Tracking und Hover-Modus umschaltet. Das Flugzeug bietet auch verschiedene Klickpunkte, mit denen der Benutzer Bodykit-Optionen wie Propellerschutz, Neon-RGB-Beleuchtung oder Rückspiegel aktivieren kann.

Bei Ihrem ersten Flug mit dem Astro ONE sollten Sie es langsam angehen lassen, um den Dreh raus zu haben. Während Sie herumfliegen, werden Sie schnell feststellen, dass die Manövrierfähigkeit einfach fantastisch ist und Sie zwischen verschiedenen Modi wählen können, z. B. dem Sport- und dem Streckenmodus.

Im Sportmodus können Sie die Steuerung verstärken und so Kunstflugmanöver wie Loopings und Rollen ausführen. Der Astro ONE macht extrem viel Spaß und fliegt mühelos und genau so, wie der Pilot es will.

Das mitgelieferte Astro Corsa Scenery Pack von Emerald Scenery Design sorgt für zusätzlichen Spielspaß mit bunten Lichtern, die bei Nachtflügen zum Leben erwachen. Die Grafik dieser Rennstrecke ist einfach atemberaubend und erinnert an den Klassiker Wipeout für die PlayStation. Die Strecke selbst ist anspruchsvoll und erfordert Geschicklichkeit und Präzision, um die engen Kurven und Tunnel zu meistern.

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM