Black Square kündigt die B60 Duke für den MSFS an

In einem exklusiven Interview mit Just Flight hat Nick Cyganski von Black Square Simulations die Neuigkeiten über sein neuestes Produkt für den Microsoft Flight Simulator bekannt gegeben: die B60 Duke! Black Square, bekannt für seine Add-ons Real Taxiways und Analog Steam Gauge Overhaul, plant, sowohl die originale Duke mit Kolbenmotor als auch den Umbau zur Turbine Duke anzubieten und erweitert damit sein Angebot an hochwertigen Flugzeugen nach den recht beeindruckenden Mods für die Bonanza, die Baron, King Air und Grand Caravan.

Cyganski, ein echter Pilot, wuchs in Worcester, Massachusetts, auf und studierte am Worcester Polytechnic Institute Robotics Engineering. Seine Leidenschaft für Flugsimulationen begann mit Flight Unlimited (1995) und Microsoft Flight Simulator 98. Während seines Studiums verband Cyganski seine Liebe zur Luftfahrt und zur Robotik, indem er einer örtlichen Flugschule bei der Konfiguration ihrer Flugsimulationshardware und -software half und dafür Flugstunden erhielt.

Als Ein-Mann-Band konzentriert sich Cyganski nach wie vor auf die Herstellung hochwertiger Produkte, bei denen die Qualität der Innensysteme Vorrang vor dem äußeren Erscheinungsbild hat. “Ich versuche, mich selbst zu verwöhnen und jedes andere Flugzeug im Vergleich dazu hohl erscheinen zu lassen”, erklärt er.

Was die große Enthüllung betrifft, so kündigte Cyganski die B60 Duke für den Microsoft Flight Simulator an, die sowohl die originale Duke mit Kolbenmotor als auch die umgebaute Turbine Duke enthalten wird. Er beschrieb es als “das beste Produkt im Black Square Katalog” und teilte mit, dass die Entwicklung schnell voranschreitet. Die ersten “Work in Progress”-Screenshots sind nun ebenfalls verfügbar, so dass Simmer einen Einblick in den aktuellen Stand der Modellierung des Flugzeugs bekommen können. Black Square verspricht, so bald wie möglich weitere Updates über die Fortschritte der B60 Duke zu veröffentlichen.

Dies ist zweifellos eine aufregende Ankündigung von einem Entwickler, der sich schnell als einer der Top-Entwickler in der MSFS-Community etabliert hat. Die Duke ist ein atemberaubendes zweimotoriges Flugzeug, dessen Aussehen nur durch seine Leistung übertroffen wird. Viele Simulanten haben sicherlich gute Erinnerungen an die phänomenale Turbine Duke von RealAir, eines der absolut besten Flugzeuge aus der goldenen Ära von FSX und P3D, dessen bemerkenswerter Realismus und tiefgehende Simulation auch heute noch eine Referenz ist. Es wird interessant sein zu sehen, wie Black Square dieses Projekt angehen wird und wie es im Vergleich zu ihren früheren Veröffentlichungen und zwangsläufig auch zu RealAirs legendärem Angebot abschneiden wird.

Die B60 Duke reiht sich in eine Liste von Flugzeugen ein, die Black Square bereits entwickelt, darunter die Beechcraft Starship und die TBM 850. Wie immer können Sie sich auf unsere kontinuierliche Berichterstattung über dieses aufregende neue Flugzeug für MSFS verlassen. Bleiben Sie also dran, um weitere Neuigkeiten zu erfahren, während die Entwicklung bei Black Square voranschreitet!

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM