Ein Interview mit Nick Cyganski von Black Square Simulations……und Neuigkeiten über ein ganz besonderes Flugzeug in der Entwicklung!

Eine Sache, die wir euch nicht vorenthalten wollen, ist, dass Nick es schafft, in einer Woche mehr zu erledigen als die meisten Menschen in sechs Monaten!

Wir danken Nick dafür, dass er unsere Neugierde befriedigt hat, und freuen uns natürlich schon auf das nächste Black Square-Flugzeug!

Könntest du damit beginnen, uns etwas über deinen Hintergrund zu erzählen?

Ich bin in der Nähe von Worcester, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, zwischen New York und Boston. Ich habe Robotertechnik am Worcester Polytechnic Institute studiert, einem relativ neuen Studiengang, der die Bereiche Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik umfasst. Nachdem ich die ersten 25 Jahre meines Lebens in den nördlichen Breitengraden verbracht hatte, zog ich nach West Palm Beach in Florida, um das Sonnenlicht, die Palmen und das klare blaue Wasser zu genießen. Für persönlichere Geschichten und Anekdoten musst du meine aufrichtigen Widmungen auf der letzten Seite jeder von mir veröffentlichten Anleitung lesen. Außerdem füge ich in jede meiner Flugzeugmodelle mindestens ein Easter Egg ein. Ich frage mich, wie viele davon gefunden wurden?

Wie bist du zum ersten Mal in die Flugsimulation eingestiegen und bist du schon lange ein begeisterter Flugsimulations-Enthusiast?

Wie bei den meisten Piloten wurde ich schon als Kind von meinem Vater ans Fliegen herangeführt, obwohl ich nur wenige Male in meiner Kindheit geflogen bin, hatte ich immer Luftfahrt im Kopf. Meine erste Flugsimulation war Flight Unlimited (1995), gefolgt von Microsoft Flight Simulator 98. Diese festigten mein Interesse an der Flugsimulation, aber es dauerte bis FS2004, bis ich ernsthaft in das Hobby einstieg. Ich sah mir jeden John und Martha King-Video an, das ich finden konnte, und brachte mir bald alles bei, was ich für die Flugschule benötigen würde. Lustigerweise hielt ich an FS2004 fest, bis MSFS herauskam. Vielleicht war es Nostalgie oder vielleicht vermisste ich die flüssigen und zuverlässigen Bildwiederholraten. Wie auch immer, was Asobo mit MSFS erreicht hat, ist aus der Sicht dieser alten Simulatoren nichts weniger als ein Wunder.