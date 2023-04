Der Spatz…. die He-162 ist in der Mache

Die Flugzeugbauer von MSFS-Modellen – Cockspur – haben ein neues Projekt in der Entwicklung: die He-162 “Spatz” für MSFS, ein deutsches Düsenjagdflugzeug, das gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eingeführt wurde.

Die Heinkel He-162 “Spatz” war ein deutsches einmotoriges Düsenjagdflugzeug, das während des Zweiten Weltkriegs von den Heinkel Flugzeugwerken entwickelt und produziert wurde. Es sollte ein schnelles und wendiges Flugzeug sein, das alliierte Bomber abfangen und zerstören konnte.

Die He-162 flog erstmals im Dezember 1944 und wurde ab Anfang 1945 in begrenzter Stückzahl produziert. Sie war eines der schnellsten Flugzeuge ihrer Zeit und konnte Geschwindigkeiten von bis zu 905 km/h erreichen, war aber auch berüchtigt für ihre schwierige Handhabung und ihre geringe Reichweite.

Trotz ihrer fortschrittlichen Technologie war die He-162 aufgrund ihres späten Eintritts in den Konflikt und der allgemeinen Desorganisation der deutschen Kriegsanstrengungen nie in der Lage, einen bedeutenden Einfluss auf den Krieg zu nehmen. Bis zum Ende des Krieges wurden nur etwa 300 Exemplare hergestellt, von denen viele im Kampf oder am Boden zerstört wurden. Dennoch bleibt die He-162 ein wichtiges Stück Luftfahrtgeschichte und ein Symbol für die rasante technologische Entwicklung während des Zweiten Weltkriegs.

Sieh dir das First Look Streaming Video dieser He-162 in MSFS an, von Twotonemurphy via Twitch (gehe zu 2:09:00)