PMDGs Mai Briefing

PMDGs Robert S. Randazzo hat sich in seinem Forum mal wieder die Finger wund-getippt und sein Mai Briefing verfasst. Wie auch schon zuvor geht es wieder um die bevorstehenden Updates zur 747, 737 und 777.

747 Update: Das Update für die 747 steht nun kurz bevor. Planmäßig soll es bis zum kommenden Wochenende, als neuer Full-Installer, für P3D v4 und P3D v5 erscheinen, sofern sich keine Last-Minute Showstopper auftun. Es wird dabei neue “Flügel und Tail Structure Physics”, neue Lift/Drag Modelle, sowie Ground Physics geben. Letzteres schließt dann auch das Rollverhalten ein, welches aber anders als dies der NGXu sein soll, da es den Vermerk gibt, dies auch auf jene nach dem Release zu portieren. Auch das Bremsmodell wird ein komplett neues sein, da PMDG den Code selbst über die letzten Monate, unfreiwillig zerstört hat, sowie ein Update für die Performance der GEnX Triebwerke der 747-8.

Weitere Features sind vor allem P3D v5 bezogen, wie geupdatete Modelle, ein erneuertes VC, Texturen, sowie ein neu strukturiertes EFB und NavDisplay, um dem neuen Szenerie-Datei Standard gerecht zu werden. Dazu gibt es noch viele weitere Fixes, auf die er nicht näher eingeht.

737 Update: Ein gutes, halbes Jahr ist die 737 NGXu nun auf dem Markt und hat mit der -600/700 Anfang des Jahres seine erste Expansion erhalten. Das erste große Update steht nun bevor und soll laut Randazzo auch bereits größtenteils fertig sein. Man hatte nur noch keine Zeit dies zu testen, aufgrund der Verspätung des 747 Updates und des Releases von Prepar3D v5, welchen sie nicht so früh erwartet haben. Auch hier wird es ein Full Installer Update.

Die Entwicklung der BBJ Expansion schreitet voran, man könnte auch bereits Previews präsentieren, wenn man die Zeit dazu hätte. Allerdings sollen diese (hoffentlich) bald folgen. Außerdem hofft er, dass er in den kommenden Wochen mehr Informationen bezüglich der 737 Cargo Varianten präsentieren kann.

777 Update: Last but not least, die 777. Für ein Augenzwinkern lang, hatten sie gehofft dieses Update vor der 737 herauszubringen. Dies ist allerdings aufgrund verschiedener Punkte wieder verworfen worden. Viel neues gibt es hier auch weiterhin nicht. Die Entwicklung der 747 hat aber entscheidende Fortschritte geliefert und man hofft nun, diese auch auf die 777 portieren zu können. Allerdings mit der Einschränkung, das Software sich immer wieder anders verhält und man daher nicht weiß, wie lang es dauern wird.

Global Flight Operations: Auch an dieser Front gibt es wenig neues. Das Projekt ist eher beiläufig aktuell. Man hat allerdings neue Daten gesammelt und wird die Tests nun weiter öffnen und vergrößern. Man hat dazu eine Gruppe von Simmern aus dem PMDG Forum und anderen, eingeladen GFO zu testen. Sie sollen dabei einen Eindruck über die Funktionen und das Customer-Back-End bekommen. Zudem sei dadurch die Test-Gruppe nun deutlich größer, als das reine PMDG Test Team.