Runde Zwei! Gaya Simulations Florenz-Peretola

Runde 2 von 3, der Ankündigungen von Gaya Simulations. Von Berlin-Tegel aus, geht es nun nach Italien. Ziel ist ide Hauptstadt der Toskana, das schöne Florenz!

2,7 Mio. Passagiere hat dieser Airport in 2018 abgefertigt. Dies alles mit einer recht kleinen Infrastruktur, auf engem Raum. Die Start- und Landebahn hat gerade mal eine Länge von 1750 Metern und endet am östlichen Ende in den Hügeln der Toskana. Dabei liegt der Flughafen quasi im Herzen von Florenz, was seine Umgebung durchaus spektakulär macht. Die spanische Low-Cost Airline Vueling betreibt dort eine Basis mit Airbus A319 Flugzeugen mit 17 Zielen. Zudem ist der Airport Ziel aller renommierten Airlines Europas.

Erscheinen wird die Szenerie, wie auch schon Tegel, für Prepar3D v4/v5, X-Plane 11 und den MSFS 2020. Weitere Previews folgen in den kommenden Wochen. Die dritte und letzte Ankündigung von Gaya folgt im Laufe des Tages, sobald wir das Ziel kennen, lassen wir es euch wissen!