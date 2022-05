PMDGs 737 im Endanflug

Am Wochenende hat Robert S. Randazzo im PMDG-Forum den Veröffentlichungstermin der MSFS-B737 bekannt gegeben. Sie soll heute, also am 9. Mai im Zeitraum nach 19 Uhr auf den Markt gebracht werden.

In einem neuen Trailer erscheint am Ende das langersehnte Datum:

Als erstes Produkt kann die B737-700 erworben werden. Weitere Varianten werden folgen. Außerdem bestätigt Randazzo, dass nach der B737 Produktreihe die B777 und B747 ebenfalls auf den MSFS gebracht werden.

In einem weiteren Post im PMDG-Forum gibt es mehr Informationen zu Preisen und Terminen. DIe B737-700 wird anfangs 69,99 US-Dollar kosten. Bei Erscheinen der B737-600 wird der Preis auf 74,99 US-Dollar angehoben.

Zunächst kann die neue Boeing bei PMDG.COM erworben werden. Später soll sie auch im MSFS Marketplace erhältlich sein.