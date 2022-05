Pommern entdecken mit dem Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport

Nach zwei Ausflügen in die USA mit den Releases der Flughäfen von Renton und Chicago Midway bringt uns Entwickler Dzrewiecki Design zurück in seine polnische Heimat. Diesmalige Destination ist der Flughafen Ignacy Jan Paderewski (EPBY) der pommerschen Stadt Bydgoszcz (auch bekannt als Bromberg). Für schmale 10 Euro (ab sofort unter anderem bei Simmarket) erhalten Käufer die Umsetzung dieses recht jungen Regionalflughafens, der in moderner Form erst 2004 eröffnet wurde. Zuvor gab es unterschiedliche, unter anderem militärische Nutzungen. Der Flughafen verfügt über ein Terminal und eine Runway in West-Ost-Ausrichtung sowie gleich drei kurze Grasbahnen.

Details zur Umsetzung gibt es in schriftlicher Form kaum, Screenshots zeigen jedoch eine genaue Darstellung des Terminals im Inneren, zahlreiche Passagiere und Personen auf dem Areal, statische Flugzeuge wie eine Boeing der staatlichen Flugbereitschaft sowie Gebäude der weiteren Umgebung und der Stadt Bydgoszcz.