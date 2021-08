Orbx veröffentlicht Flughafen Split für den MSFS

Das Havant Studio von Orbx war für die Erstellung des Flughafens Split (ICAO: LDSP) für den MSFS verantwortlich und hat eine insgesamt sehr schöne Szenerie an der wunderschönen Küste Kroatiens erstellt. Eine akkurate Wiedergabe des Flughafens, die sowohl innen als auch außen sehr detailliert ist.

Der Flughafen Split fliegt rund 50 Ziele in ganz Europa an, vor allem in den Sommermonaten. Neben den üblichen Gebäuden und Strukturen, die das Gesamtbild eines Flughafens ausmachen, hat Orbx auch neue Luftaufnahmen rund um den Flughafen und eine Reihe von Wahrzeichen wie Kirchen, Stadien, Brücken und Yachthäfen hinzugefügt.

Features

62,5 Quadratmeter farblich abgestimmter Fotorealismus in 30 cm

Hochauflösende PBR-Texturen

Detailliertes Terminalgebäude mit Innenmodellierung

POIs in der Umgebung

Inklusive Lande-Herausforderung

Die Szenerie gibt es ab sofort für ca. 16,76€ bei OrbxDirect.