Orbx kündigt Brisbane für den MSFS an!

Orbx arbeiten weiterhin im hohen Tempo an Veröffentlichungen ihrer Szenerien. Über ihr Forum wurde als nächstes der Brisbane International Airport (ICAO: YBBN) angekündigt, welcher zugleich der dritt verkehrsreichste Flughafen in Australien ist. Die Szenerie schließt damit diese Region an der Ostküste Australiens ab, da vor einigen Monaten das Landmarks Brisbane City Pack bereits veröffentlicht wurde.

YBBN ist der Hauptflughafen im Bundesstaat Queensland und bedient eine große Anzahl von nationalen und internationalen Zielen. Qantas ist hier mit rund 700 Linienflügen pro Woche stark vertreten, aber insgesamt gibt es mehr als 30 Fluggesellschaften, die den Flughafen anfliegen.

Brisbane International Airport entstammt der Arbeit der britischen Abteilung von Orbx aus Havant, die den Flughafen von Grund auf nach den neuesten Modellierungstechniken, wie der Verwendung von PBR und hochdetaillierter Texturierung, aufbaut.

Ein Datum zur Veröffentlichung der Szenerie wurde nicht genannt, aber idR. dauert es nach einer Anküdigung von Orbx nicht lang, bis die Szenerie auf den Markt kommt.

Bis dahin gibt es mit Vorschaubildern einen ersten Eindruck zum kommenden Brisbane International Airport!