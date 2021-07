Neues Level: A320ceo-Ankündigung von Fenix Simulations

Die Geschichte der Flugsimulation kann man auch schreiben als Geschichte der Ankündigungen. Das ist ein ganz eigenes literarisches Genre, und von Simulator zu Simulator wurden die mit solchen Texten getriggerten Emotionen und Vorstellungen komplexer (in der Szene gelegentlich repektlos als als “Sabbern” bezeichnet, manchmal auch als “Zucken in der Kreditkarte”). Und wie in großen literarischen Genres gibt es auch hier vergebliche Hoffnungen und erfüllte Träume, tragische Figuren und strahlende Helden, unendliche Geschichten und unerträglich spannende Cliffhanger.

Mit dem MSFS öffnen sich da neue Möglichkeiten, und das neue Label FENIX SIMULATIONS stößt gekonnt in neue Dimensionen der Ankündigungslyrik vor. Ob die damit geweckten Erwartungen sich erfüllen, und wir einen neuen hellen Stern am Flugsimulatorhimmel sehen werden?

Versprochen wird ganz schön viel – nicht nur ein “study level” A320, sondern eine “high fidelity”-Simulation des A320ceo (“Current Engine Option” im Gegensatz zum neo – “New Engine Option”), systemtiefer, realistischer und detaillierter als alles, was man bisher aus P3D (aus MSFS sowieso) kennt. Und das beste: das sei nicht “Plan”, sondern schon in einer Alpha-Version umgesetzt. (Alle Bilder: Fenix Simulations).

Optisch zeigen die Screenshots außen und innen ein deutlich gebrauchtes Flugzeug, schließlich sind die meisten A320 nicht fabrikneu, sondern echte Arbeitspferde. Man sieht Schmutz, Ölfahnen, und im Flightdeck ein wirklich angegrabbeltes Cockpit mit ranzigen Drehknöpfen, leicht verbogenen Landelichtschaltern, abgekratzten Flächen. Die Darstellung löst die A320-LCD-Schirme bis auf ihre eigenen Pixel auf (angekündigt auch bei Flybywire) und sogar die Effekte der verschiedenen Blickachsen auf die Screens seien simuliert.

Die Überraschungen steckten aber in der Systemtiefe – einerseits der Navigation, andererseits der elektrischen und hydraulischen Systeme, der Klimatisierung usw. Allein die Liste simulierter Fehler ist 15 Seiten lang, plus dass bereits 280 Sicherungen mit Funktionen belegt seien. Das Verhalten der verschiedenen Flüssigkeiten an Bord in Abhängigkeit von ihrem Druck und ihrer Temperatur, ihr Wärmeaustausch und sogar die Wärmekapazität des Metalls in den Sitzen in der Kabine und der Fracht, all das fließe in die Simulation ein.

Ganz neue Levels biete die Navigation: Fenix’s A320 bringe sein eigenes Modell der Welt mit, so wie es im realen FMS des A320 repräsentiert sei, mit aktuellen updates magnetischer Abweichungen, aktuell heruntergeladenen Bahnen der GPS-Satelliten, lateral offsets, ETPs, RTAs, step climbs, und einer unsichereren Navigation, wenn die Qualität der GPS Daten z.B. wegen mangelnder Abdeckung, nicht optimal sei. Außerdem seien die beim A320 noch optionalen FLS-Fähigkeiten integriert, die es als Innovation beim Flybywire A320neo auch erst kürzlich gibt.

Die Framerate sei besser, als beim Flybywire-Modell, vor allem, weil Fenix die Systeme und die Physik des A320 eigens “neben” dem Simulator und nicht innerhalb des MSFS berechne, zu dem Trick griffen PMDG und A2A ja auch schon zu FSX-Zeiten.

Alten Hasen bei FS-Elite blieb die Spucke weg bei der Präsentation des gegenwärtigen Arbeitsstands vor ein paar Tagen. Allerdings hat noch niemand in der Szene mehr gesehen, als eine begrenzte Anzahl Screenshots. Ein auf Fenix’s Discord Channel angekündigtes erstes Video (Autoland in Sidney) wurde heiß erwartet, einen Tag verschoben, und inzwischen veröffentlicht. Den Systemen da bei der Arbeit zuzuschauen, das stimmt dann doch schon mal optimistisch.

Zur hohen Kunst des Erwartungsmanagements gehört eine gute Kommunikation von Erscheinungsdatum und Preis. Fenix wiederholt nicht die Fehler der Konkurrenten: man werde “nicht die linke Niere verkaufen” müssen, um sich den A320 leisten zu können…und der Horizont reiche ungefähr ein Jahr weit, aber Genaues wisse man selbst noch nicht.

Ob wir also in absehbarer Zeit (und überhaupt je) so realistisch wie nie zuvor mit dem Fenix A320ceo durch den MSFS Himmel cruisen werden, lässt sich noch schwer beurteilen. Chef Aamir Thacker kenne ich bislang nicht als Ikone der Flugsimulations-Entwicklung, und außer “Mark” und “Mike” als Co-Moderatoren im Discord-Chennel hört man über das Team nur, es seien erfahrene Spitzen-Entwickler (teils aus anderen FS-Ställen), A320 Techniker und A320-Piloten. Mag gut sein, dass Corona-gegroundete Crews, vielleicht sogar eine gegroundete A320 sich hier eine sinnvolle Beschäftigung verschafft haben, das wäre großartig! Über den neuen Stall “Fenix Simulations” findet man allerdings gar nichts, nicht mal ein Impressum oder eine Kontaktmöglichkeit auf der Firmenseite, auch die verlinkten Accounts auf Twitter, Facebook und Instagram sind (noch?) ganz leer.

Fazit: jetzt schau’n wir mal, dann seh’n wir schon!