ORBX arbeitet an der “Tür zum Grand Canyon”

Wie ORBX auf der Website und auf Facebook informiert, arbeitet Ken Hall am Boulder City Airport in Nevada. Der Airport liegt am Rande von Las Vegas und ist ein Drehkreuz der allgemeinen Luftfahrt für Touristenflüge über den Grand Canyon, den Lake Mead und den Hoover-Damm. Das Produkt soll eine Fülle von Details sowohl rund um den Flugplatz als auch weit darüber hinaus enthalten. Abgerundet wird das AddOn offenbar mit PBR-Texturen, “handgepflanzter Vegetation” sowie Dutzenden statischen Flugzeugen und Hubschraubern.

Es scheint kurz vor dem Release zu stehen. Weitere Infos http://orbx.to/boulder/