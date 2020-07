News von IVAO

IVAO informiert über aktuelle Projekte. So arbeitet das Team gerade an einer neuen Sprachkommunikation für den Pilot-Client und umschreibt die kommenden Features mit “realistischer Kommunikation”. Die Integration befindet sich in der Alpha-Phase und man legt großen Wert darauf ordentlich zu testen, bevor es in die BETA Phase geht.

Auch zum neuen MSFS2020 äußert sich das IVAO Headquarter. So arbeitet man hart daran, die Integration in den neuen Simulator zu ermöglichen. Auch hier gibt es eine gute Zusammenarbeit mit dem MSFS2020 Team. Es laufen auch bereits erste Alpha Tests mit dem MSFS2020.

Zudem arbeitet man an einer neuen Web-Infrastruktur und einer neuen Datenbank um die Integration von Drittanbietern zu verbessern. [Anmerkung Redaktion: Verzeiht, das mir der Kontext unklar ist.]

Den kompletten Beitrag von Fares Belkhiria findet Ihr hier.

Danke an Tobias und Rüdiger für die Newsinfo.