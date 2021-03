Neues von Working Title

“Working Title” ist die Gruppe Entwickler, die bisher für Umme im MSFS die CJ4 und die Garmin1000/3000 Avionik erheblich verbessern. Für die CJ4 gab es nach dem letzten MSFS Update III ein Update auf die jetzige Versionsnummer 0.11.1. Dieses Update bringt unter anderem die (bisher nur) Navigraph Charts ins Cockpit, wie es auch in der echten CJ4 möglich ist. Desweiteren wurde das Garmin 3000 mit der Version 0.4.2 fürs Update fit gemacht. Das G1000 soll mit der bisherigen Version 0.3.4 laufen.

Der eigentliche Knaller an Neuigkeiten zu Working Title ist aber, dass das Kernteam der freiwilligen WT Entwickler sich nun in Vollzeitentwickler verwandelt, weil das Team von Microsoft/Asobo angeheuert wurde. In einem offiziellen PDF von WT könnt ihr Details nachlesen. Darin heißt es, dass man versucht, nach wie vor möglichst transparent zu bleiben, was die Entwicklung innerhalb WTs angeht, dies aber sicherlich nicht mehr in dem Umfang wie jetzt, möglich sein wird. Der WT Discord Channel wird weiterbetrieben, soll aber nicht zu einem MS Support werden. Da einige Fragen aufkommen, gibt es dazu auch ein PDF mit FAQs.

Zu guter Letzt gibt es noch ein Video im Navigraph Blog, der die Integration der Navigraph Charts in die CJ4 behandelt.