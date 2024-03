Neues Barcelona-El Prat Airport Update V1.10

Das Entwicklerteam von MK Studios hat ein bedeutendes Update für ihre Szenerie des Barcelona-El Prat Flughafens (LEBL) für den Microsoft Flight Simulator herausgebracht. Die Version 1.1.0 bringt eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich, die das Flugerlebnis in Barcelona noch realistischer machen.

Zu den Highlights des Updates gehören eine Aktualisierung und Korrektur der Positionen der VDGS (Visual Docking Guidance Systems), Verbesserungen am Terminalgebäude-Modell sowie Anpassungen an den Fluggastbrücken. Außerdem wurden an bisher fehlenden Flugzeugpositionen statische Fluggastbrücken hinzugefügt.

Weitere Änderungen umfassen die Korrektur von Airline-Codes im AFCAD, die Berichtigung von Parkpositionsnummern und -bezeichnungen, das Hinzufügen einer statischen MD87 sowie die Ergänzung von Verschmutzungen auf den Rollwegen. Auf der Landebahn 06L wurden zudem unrealistische Bremsspuren entfernt.

Das MK Studios Team hat zudem in einigen Bereichen Bodenfahrzeuge (GSE) ergänzt bzw. entfernt und Verbesserungen an der Fotogrammetrie im Hafenbereich vorgenommen. Die Entwickler bedanken sich besonders bei Luca, ErikNL80 und Xanys für ihre Unterstützung und Beiträge zu diesem Update.

Das Barcelona-El Prat Flughafen-Szenerie-Update 1.1.0 von MK Studios ist über simMarket verfügbar. Bestandskunden können das Update kostenlos herunterladen.