Aerosoft rückt der Veröffentlichung des Mega Airport Frankfurt für den Microsoft Flight Simulator immer näher

Die Entwickler von Aerosoft haben ein paar neue Screenshots von ihrer mit Spannung erwarteten Szenerie des Frankfurter Flughafens (EDDF) für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Die Bilder stammen aus dem aktuellen Entwicklungsstand und zeigen den hohen Detailgrad, den das Team anstrebt.

Mit einer enormen Anzahl von Referenzfotos, die das Entwicklerteam vor Ort aufgenommen hat, sowie aktuellen Informationen von Fraport und LH-Virtual.com, ist es das erklärte Ziel von Aerosoft, einen der detailliertesten Luftfahrt-Hubs zu erschaffen, der je für den Microsoft Flight Simulator entwickelt wurde.

Bereits im Dezember hatten die Entwickler erste beeindruckende Clips und Bilder von Bereichen des Flughafens wie der Feuerwache 1 präsentiert. Auch vom Main Terminal gab es im November schon Render-Vorschauen, die einen guten Eindruck vom Außenbereich vermitteln.

Um eine möglichst originalgetreue Nachbildung zu erreichen, ist eine große Menge an Referenzbildern unerlässlich. Deshalb war das Entwicklerteam um Jo Erlend im September vor Ort in Frankfurt am Main, um die Innen- und Außenbereiche von Deutschlands größtem Flughafen ausführlich zu dokumentieren.

Aerosoft verspricht, in nächster Zeit häufiger Updates und Bilder vom Fortschritt der Szenerie zu liefern. Fans dürfen also gespannt sein – der Mega Airport Frankfurt wird sicher eines der aufregendsten Szenerien für den MSFS. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, aber die neuesten Bilder lassen darauf hoffen, dass das Warten bald ein Ende hat.