MSFS: Hotfix Version 1.19.9.0 ist da

Das Microsoft Flight Simulator Team hat einen Hotfix für das World Update 6 in der Version 1.19.9.0 veröffentlicht, welches ab sofort heruntergeladen und installiert werden kann.

Öffnet dazu zunächst den Microsoft Store oder die Xbox App und ladet das Update herunter. Anschließend öffnet Ihr das Spiel wo ein Update durchgeführt wird. Als dritter Schritt muss der Hotfix dann auch noch einmal für das World Update 6 im Inhaltsmanager installiert werden.

Hotfix Version 1.19.9.0

Dazu schreibt das Microsoft Flight Simulator Team:

If you are playing on PC, some packages in your community folder may not have been updated and, as a result, may have an unexpected impact on the title’s performance and behaviour. Please move your community package(s) to another folder before relaunching the title if you suffer from stability issues or long loading times.