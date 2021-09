Cleared to land – Orbx veröffentlicht Stockholm Bromma Airport

Orbx bringt einen weitern Airport in den Microsoft Flight Simulator. Dieses Mal landen wir in Stockholm am Bromma Airport (ICAO: ESSB). Die Szenerie stammt aus der Schmiede von Marcus Nyberg.

Der Flughafen Bromma ist der drittgrößte Flughafen Schwedens und liegt im Herzen Stockholms. Er bedient eine Vielzahl von Inlandsflügen sowie einige ausgewählte internationale Routen. Der vor rund 90 Jahren eröffnete Flughafen ist auch ein wichtiges Drehkreuz für Geschäftsflugzeuge und beherbergte früher die Privatjets der Regierung. Der Flughafen liegt in dem Stockholmer Stadtteil, der ihm seinen Namen gegeben hat, und bietet einen herrlichen Anflug auf die zentralsten Teile der schwedischen Hauptstadt mit Blick auf die Altstadt, Gröna Lund, Söder, Rådhuset, Djurgården und sogar Kaknästornet ist in der Ferne zu sehen.

Neben dem Flughafen Bromma, wurde die Stadt Stockholm mit mehr als 100 benutzerdefinierten POIs, scharfen, farblich ausgewogenen Luftbildern und verschiedenen anderen Verbesserungen aktualisiert, die die Stadt zum Leben erwecken soll. Großes Augenmerk wurde darauf gelegt, den Endanflug auf Bromma so spektakulär wie möglich zu gestalten, um möglichst nah an die Realität heranzukommen.

Features

Bromma Airport in exquisit detaillierter 4K-Darstellung

Hochdetaillierte 4K-Texturen, die meisten davon mit PBR und Normal Maps

Stockholm City mit über 100 unglaublichen POI’s, die es zu erkunden gilt

Wunderschöne handkolorierte Luftbilder für das gesamte Stadtgebiet von Stockholm

Sloped Runways

Atemberaubende Darstellung der Umgebung des Flughafens mit einer unglaublichen Menge an Details, einschließlich des alten Hangarbereichs, der jetzt als Einkaufszentrum dient

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Management des Flughafens Bromma

Unglaublich detaillierte 3D-Modellierung und Texturierung

Wen es nach Stockholm zieht, der erhält die Szenerie für ca. 16,80€ bei OrbxDirect.