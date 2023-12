MS lässt wieder Gaben regnen: 5 EU Städte im vollen Detail für die VFR Flieger –  City Update V: Europäische Städte I

Microsoft hat das nächste größere Update für ihren beliebten Flugsimulator Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Das kostenlose Update mit dem Namen “City Update V: European Cities I” fügt detailgetreue Darstellungen mehrerer europäischer Städte ins Spiel.

Entwickler Asobo Studio und Datendienstleister Vexcel Geospatial haben gemeinsam fünf europäische Metropolen ausgewählt und in aufwändiger 3D-Modellierung detailliert nachgebildet. Dazu gehören die niederländische Stadt Den Haag, die belgische Hauptstadt Brüssel, die slowakische Stadt Kosice, die kroatische Hauptstadt Zagreb sowie die andalusische Küstenstadt Cádiz in Spanien.

Den Haag, Niederlande Sehenswürdigkeiten: Peace Palace, Het Strijkijzer Skyscraper, Hoftoren Turm

Funktionale Hauptstadt der Niederlande

Sitz verschiedener internationaler juristischer Institutionen Brüssel, Belgien Sehenswürdigkeiten: Königliches Theater De Munt, Kirche Notre-Dame de Laeken, Basilika Sacré-Cœur

Hauptstadt und größte Stadt Belgiens

Zentrum der nationalen und internationalen Politik Košice, Slowakei Sehenswürdigkeiten: Kathedrale St. Elisabeth, Business Center Košice, Urban Tower

Zweitgrößte Stadt der Slowakei nach Bratislava

Kultur-, Wirtschafts- und Verwaltungszentrum Ostslowakei Zagreb, Kroatien Sehenswürdigkeiten: Kroatisches Nationaltheater, Ban Jelačić Platz, Cibona Tower

Hauptstadt und größte Stadt Kroatiens

Lange Geschichte seit der Römerzeit Cádiz, Spanien Sehenswürdigkeiten: Casa Iberoamérica, Kathedrale von Cádiz, Ruinen des römischen Theaters

Über 3000 Jahre alte Stadt an Spaniens Atlantikküste

Ehemals bedeutende Hafenstadt für Handel zwischen Europa und Amerika

Laut den Entwicklern wurden für die Darstellung jeder Stadt die neusten verfügbaren Geodaten und Laserscandaten verwendet. Mit Hilfe der Triangulated Irregular Network (TIN)-Methode wurde ein fotorealistisches 3D-Modell der Stadtoberflächen erzeugt. Auch bekannte Sehenswürdigkeiten wie Kirchen, Theater oder Plätze wurden mit hohem Detailgrad nachgebildet.

Spieler können die Städte nun frei erkunden und auch bei Starts und Landungen an den neu hinzugefügten Flughäfen erleben. Laut Microsoft ermöglicht das Update ein noch realistischeres Flugerlebnis in authentischen europäischen Umgebungen.

Das kostenlose City Update V ist ab sofort für alle Besitzer von Microsoft Flight Simulator verfügbar. Es erfordert mindestens die Version 1.34.16.0 des Spiels.

Mit dem wiederkehrenden Angebot kostenloser Inhalts-Updates festigt Microsoft Flight Simulator weiter seine Dominanz am Markt für Flugsimulatoren. Obwohl die detaillierten Stadt-Nachbildungen für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos sind, birgt dieses Geschäftsmodell auch Schattenseiten.

Durch die regelmäßige Bereitstellung neuer Inhalte ohne zusätzliche Kosten erschwert Microsoft es der Konkurrenz, am Markt Fuß zu fassen. Andere Entwickler von Flugsimulatoren haben es so deutlich schwerer, ihre eigenen Produktionen zu verkaufen. Microsoft bindet die Community immer stärker an ihr eigenes Produktdurch regelmäßige Pflege und Erweiterung.

Hinzu kommt, dass Microsoft durch diese Strategie auch Zugang zu enormen Mengen an Nutzerdaten erhält. Die Telemetrie-Daten der Simulationen geben Aufschluss über Flugrouten und Präferenzen. Für zukünftige Produktentwicklungen und mögliche Dienstleistungen sind diese Daten von hohem Wert.

Obwohl die kostenlosen Updates die Community zunächst freut, sollte auch die Gefahr der zunehmenden Marktmacht Microsofts nicht außer Acht gelassen werden. Langfristig könnte diese Entwicklung dem Wettbewerb und der Vielfalt im Segment der Flugsimulationen schaden. Unabhängige Anbieter benötigen faire Rahmenbedingungen.