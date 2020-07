Model Matching für VATSIM: FLAi wurde aktualisiert!

Mit dem FLAi Projekt wurde das einbinden von Flugzeugmodellen in das Online Netzwerk VATSIM stark vereinfacht. Nun gibt es ein Update auf Version 22, dass u.a. die Kompatibilität zu P3Dv5 mitbringt. Danke an Christoph für den Hinweis. Wer FLAi für VATSIM noch nicht auf der Platte hat, kann es hier herunterladen.

Added model matching for BBJ’s under FFL (ForeFlight) and DCM ( FltPlan.com

Added model matching for Silver Air and Jet Edge (BBJ’s)

Added various BBJ’s and model matching for tail numbers

Added ruleset for DHL Aero Express B734 and AT43

[V22 Changes]

Updated Ops Center to allow P3Dv3 to use Add-ons Folder and add-ons.xml

Updated Ops Center installation process

Fixed AWI CRJ2 model match error

Updated all FAIB Models/CFG’s

Changed model match ruleset for PAY1,PAY2,PAY3, and PAY4

Updated Rulesets for China Cargo

Fixed Qantas A333 textures

Updated Phenom 100 model for P3Dv4+

Updated JHI A320 texture

Fixed PSA CRJ2 ruleset

Updated DA42 ruleset

Moved ExpressJet E175 NC livery to SKW (per RW)

Moved Delta Connection/CPZ E75S to SKW (per RW)

Various FlyUK changes

Updated various aircraft exist

Fixed Kalitta B722 ICAO

Various Cirrus SR22 fixes

Updated Delta A332/A333 to have belly paint livery

Updated GLEX P4D