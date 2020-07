sim-wings bringt Update 1.0.1 für München

Die Entwickler von sim-wings haben wenige Tage nach dem Release ihrer München Szenerie ein erstes Update veröffentlicht. Das Team hat dabei diverse Kritikpunkte der Nutzer adressiert und beispielsweise Jetwaywerbung, Nachbeleuchtung und Abnutzungsspuren verbessert. Außerdem ist der bekannte Spotter-Hügel im Süden des Flughafens hinzugefügt worden. Das Update könnt ihr bequem über den Aerosoft Updater installieren. Wer den Installer jetzt erst downloaded ist bereits mit Version 1.0.1 versorgt.

Alle Änderungen im Überblick:

Several optimizations at the ground of the airport for day and nighttime and dynamic light issues

Taxiwaylines got more contrast, added layers for apron, less tyre marks at apron, tyre marks removed outside apron surfaces

RWY concrete texture changed

Shadow layer for buildings on apron (Ambient Oclusion)

Changed glass color at terminals to green glass, partly changed night textures

Fixed dynamic lights color to LED and related to PBR Materials on Aircrafts

Build 3D spotter hill in the south of the airport

Added hills on the north side between Taxiway and Erdinger Allee

Advertising added at T1 jetways

Reworked advertising on T2 jetways (blue gradient)

Fixed wrong sign at gate 117B

Removed double vehicles at Gate 251