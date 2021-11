Mit Connie auf Zeitreise: Redwing Sim released Super-Constellation

Eine weitere Ikone der Luftfahrt ist nun im MSFS spielbar: Die Lockhead L-1049 Super Constellation, herausgegeben von Redwing Sim. Das historische viermotorige Langstreckenflugzeug ist wohlbekannt unter dem Spitznamen „Super Connie“ und die Steigerung des sechs Meter kürzeren Vorgängers L-749 Constellation.

Der Erstflug der Super-Connie erfolgte 1950, bald darauf ging es in den Liniendienst. Ab 1955 startete damit die Lufthansa den Transatlantik-Verkehr auf der Route Düsseldorf-New York (mit Zwischenstopp im irischen Shannon). Die Kolbenmotoren galten als sparsam, waren aber auch für häufige Ausfälle berüchtigt. Die Lufthansa registrierte auf gut jedem dritten (!) Flug den Ausfall eines Motors – heutzutage unvorstellbar.

Damit auch Sim-Piloten den Nervenkitzel erleben können, wann was kaputt geht, hat Redwing Sim ein umfangreiches Schadensmodell angekündigt. Das lässt allerdings noch auf sich warten – denn die nun veröffentlichte Version ist ein Early Access. Für gut 50 Euro ist die Super Constellation z.B. im Simmarket erhältlich.

Redwing Sim plant insgesamt vier Ausbaustufen des Addons. Aktuell ist Stufe 2 verfügbar, bei der grundlegende Systeme bereits simuliert werden sollen und Varianten der Connie mit Zusatztanks an den Flügelspitzen ausgewählt werden können. Ein interessantes Feature sind Notwasserungen und Bauchlandungen, die nun schon ausprobiert werden können.

Käufer der aktuellen Version erhalten alle künftigen Updates ohne Aufpreis. Bei diesen Updates handelt es sich um weit mehr als etwa zusätzliche Lackierungen. So arbeiten die Entwickler gerade an den möglichen Systemausfällen, einer Brandsimulation und detaillierte Simulation der Öl- und Hydraulikkreisläufe sowie an einer Cargo-Variante.

Hier eine Übersicht der Features der derzeit erhältlichen Version des Addons:

L-1049B or C121C (Breitling livery). L-1049G (Air France livery) L-1049G (TWA livery) with wing tanks L-1049G (SWISS AIR livery) with wing tanks Optimised graphics and multi level of detail model. 8K and 4K textures High-quality textures, including rain effects and icing. Fully fonctionnal 3D Cockpit, including electric, hydraulic and de-icing systems. Simplifiyed passengers cabin. Additional 3D for stairs, services, openning doors,life rafts, remove before flight and 3D characters for refulling. WWise realistic Wright engines R-3350 soundpack. An easy mode adds some usefull help, bugs and warning lights. Simplified damage system including belly landing or water ditching. Fully French cockpit for the AIR FRANCE livery (UK optional) VFX smoke engine at start, fuel dumping. Clipboard "ipad" to manage options.

Wer Interesse an einer Vorschau hat, kann sich hier den Trailer zum Addon anschauen: