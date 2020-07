MFSG: Halifax Stanfield (CYHZ) released

Die Malaysian Flight Simulator Group hat ihre nächste Szenerie released: Fans des P3D4 und P3D5 können bekommen für 17 Euro jetzt die Umsetzung des Flughafen Halifax Stanfield (CYHZ) im Simmarket. Die Flughafen befindet sich in Nova Scotia im Osten Kanadas und beheimatet die kandische Jazz Airlines. Früher wurder er im Sommern auch von Condor angeflogen.

-Highly detailed Halifax Stanfield Intl Airport.

-Ground Option:

1) Halifax Photoreal Terrain.

2) Without Photoreal to be used with default landclass.

-Autogen trees only over photoreal terrain.

-Airport Groundpoly.

-Tested with Standard FS2004 / FSX / P3D.

-Compatible with add-on AI traffic.

-Static vehicle and aircraft.

-Dynamic Light P3Dv4 / P3Dv5.

-Static Jetways Only / GSX Level 2 Jetways FSX/P3D (Optional).

-SODE Windsock FSX/P3D.