Lockheed Martin gibt FSElite ein Interview über Prepar3D V6

In einem kürzlich geführten Interview mit FSElite sprach Lockheed Martin über die bevorstehende Veröffentlichung von Prepar3D v6. Das Interview bot einige wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Plattform und was die Benutzer von der neuen Version erwarten können.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Interview ist, dass Lockheed Martin mit Prepar3D in erster Linie die Luftfahrtindustrie, das Militär und akademische Einrichtungen anspricht. Die Plattform ist jedoch auch bei Flugsimulations-Enthusiasten beliebt. Dies deutet darauf hin, dass Prepar3D v6 weiterhin ein leistungsfähiges Werkzeug für Ausbildung und Forschung sowie eine beliebte Plattform für Flugsimulations-Enthusiasten bleiben wird.

Eine weitere neue Funktion von Prepar3D v6 ist das völlig neue Atmosphärenmodell. Dieses neue Modell bietet ein realistischeres und intensiveres Erlebnis für die Benutzer, mit verbesserten Wolken- und Wettereffekten sowie genauerer Beleuchtung und Schatten. Das verbesserte Beleuchtungssystem ermöglicht auch realistischere Nachtflüge mit genauerer Stadt- und Flughafenbeleuchtung.

Eine weitere Neuerung in Prepar3D v6 ist die Multiplayer-Funktionalität. Sie ermöglicht es den Benutzern, gemeinsam in derselben virtuellen Umgebung zu fliegen, was die Software zu einer idealen Plattform für die Ausbildung und die gemeinsame Forschung macht. Es wird erwartet, dass diese Funktion besonders für die Luftfahrtindustrie und das Militär nützlich sein wird, wo gemeinsames Training unerlässlich ist.

Lockheed Martin hat sich außerdem verpflichtet, die Entwicklergemeinschaft von Drittanbietern zu unterstützen und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie zur Erstellung hochwertiger Inhalte benötigen. Entwickler von Drittanbietern werden in der Lage sein, mit Prepar3D v6 zu arbeiten, um neue Add-ons und Erweiterungen für die Plattform zu erstellen. Dies ist eine gute Nachricht für die Nutzer, denn es bedeutet, dass eine breite Palette von Add-ons und Erweiterungen für die Plattform verfügbar sein wird.

Insgesamt bot das Interview einige wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Prepar3D v6 und was die Benutzer von der neuen Plattform erwarten können. Mit seinem verbesserten Atmosphärenmodell, dem Beleuchtungssystem und der Multiplayer-Funktionalität verspricht Prepar3D v6 eine aufregende neue Version für die Simulations- und Trainingsindustrie zu werden. Flugsimulations-Enthusiasten sowie die Luftfahrtindustrie und das Militär werden die Veröffentlichung zweifellos mit Spannung erwarten.