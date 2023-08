Local Legend #12: Dornier Do X Flugboot

Auf der Gamescom in Köln hat Microsoft neben dem City Update 4 das zwölfte Flugzeug in der “Local Legends”-Reihe veröffentlicht: Das Dornier Do X Flugboot.

Die Dornier Do X, entworfen von dem deutschen Flugzeugdesigner Claudius Dornier, hob am 12. Juli 1929 vom Bodensee vor der schweizerischen Stadt Altenrhein ab. Mit 12 mächtigen 610 PS starken V-12 Kolbenmotoren war die Do X das größte, schwerste und leistungsstärkste Tragflächenboot, das jemals in den Himmel aufgestiegen ist. Sie war eines der wenigen Fluggeräte in der Geschichte, die von zehn oder mehr Motoren angetrieben wurden.