Headwind Update v0.5-alpha.9 released

Nachdem am Dienstag Bilder vom zukünftigen Cockpit des HW A330-900 einen Vorgeschmack geliefert hatten, was alles in Zukunft auf uns zukommen wird, hat Headwind heute ein kleines Update zum Download bereitgestellt.

Ziel des Updates ist es, einige Bugs und Fehler vom derzeitigen Cockpit Modell zu beseitigen.

Zudem beinhaltet der Changelog noch ein paar weitere Änderungen:

Ctr tk mode sel memo line ist voll funktionsfähig

Änderung aller Vokomnisse von SIMCONNECT_PERIOD_SIM_FRAME zu VISUAL_FRAME

Starke git-Abhängigkeit gelöscht

Fehler der Bremstemperaturanzeige behoben

PERF APPR beinhaltet nicht länger QNH und TEMP, wenn >180NM weit weg von Destination

Fix: Basic fa leg Support

Fix: Keine V-Speeds ohne fob

Fix: APU Treibstoffverbrauch ohne left inner pumps behoben

Benutzerdefinierbare Auto Callouts

Fix: Löcher im Hauptpanel (links/rechts) im Cockpit geschlossen

brk fan Knopf leuchtet auf, wenn an

Angepasste Texturen im Cockpit

Benutzung der period_visual_frame in 320 fadec

Das Update steht im Headwind Installer bereit zum Download. Bitte beachtet, dass dieses Update nur eine Alpha Version ist, und deswegen nicht als Release auf Flightsim.to zu finden ist.